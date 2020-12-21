Ноль на Новый год и морозы в январе: синоптик рассказал, какой будет погода этой зимой

На 21 декабря в Украине температура опустится меньше нуля, воздух охладеет до -2 градусов.

Об этом сообщил Телеграфу народный синуотик Леонид Горбань.

Декабрь 2020

По его словам такая погода сохратится до завтра а потом начнет холодать, с 22 по 26 декабря температура опустится до -7 градусов, но потом снова ожидается потепление, с 26 по 29 декабря столбик термометра возрастет до +1 градуса, а на 31 декабря даже поднимется до +2 градусов.

В то же время, 27 и 28 декабря ожидается снег, а 30 декабря пройдет дождь.

В целом количество осадков за месяц будет равняться 20-25 мм.

Январь 2021

После Нового Года погода начнет ухудшаться, за месц наблюдается тенденция на снижение температуры и температура будет ниже нуля. Только 6, 8 и 12 января термометр покажет "плюс". Стоит отметить, что сильно холодать начнет с ночи 20 января, тогда ожидается до -14 -17 градусов, а самая низкая температура будет ночью 27 января - до -19 -22 градусов.

За месяц ожидается большее осадков, чем в декабря, 30-35мм. Снег будет падать чаще и ожидается 1, 2, 16, 18, 21, 22, 30 января, но также будет и снег с дождем (4, 10, 13 января).

Февраль 2021

После жестких январьских "минусов" ожидается тенденция на "потепление", но до 20 февраля температура будет меньше нуля, а уже с 20 числа и до конца месяца прогнозируются температурные качели в пределах + 1 до -2 градусов.

Наибольшие ночные показатели температуры ожидаются на 1 (-18 -21 градусов) и 16 (-13 -17 градусов) февраля.

За месяц количество осадков будет 20-27 мм.

Снег прогнозируют на 2, 3, 6, 7 и 13 февраля, снег с дождем будет 9, 10, 20, 25, 27 февраля.

Стоит напомнить, что ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на начало недели, 21 декабря.