Мокрый снег с дождем: какая погода ожидает Украину 22 декабря

В Украине 22 декабря ожидаются различные погодные условия. Восток будет принадлежать арктическому воздуху - ближайшей ночью там ожидается до 10 градусов мороза, а вот на западе вечером появятся осадки в виде мокрого снега и дождя еще и с сильным ветром.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Согласно прогнозу, осадки в виде мокрого снега и снега пройдут в Луганской, Донецкой и в Запорожской областях.

На остальной территории Украины погода будет без осадков.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться от 2 мороза до 2 тепла. На востоке, ожидается днем -2-5 градусов (ночью до -10), а на Западе Украины будет относительно тепло, до + 2 + 6 градусов.

В столице Украины 22 декабря немного подморозит: ночью до -4 градусов, днем до -2 градусов. Однако существенные осадков не ожидается.

Стоит отметить, что со середины недели Атлантика возьмет верх над Арктикой и в Украине потеплеет и существенно увеличится осадков.

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