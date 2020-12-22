Новогодний стол с деликатесами может стоить украинцам половины зарплаты: актуальная инфографика

Совсем скоро наступит Новый год, и каждый украинец уже составляет список покупок для новогоднего стола. Во сколько же обойдется украинцам накрыть стол для празднования Нового 2021 года?

В среднем по Украине стоимость новогоднего стола в 2021 году на семью из 4 человек составит 1706 грн. А если Вы захотите побаловать себя деликатесами, то нужно будет приготовить – 2426,78 грн.

Чтобы рассчитать среднюю цену стола было взято «стандартное» новогоднее меню: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и прочее.

Итак, какой же будет стоимость основных блюд:

Салат оливье (3 кг) обойдется в 159,37 грн. Средняя стоимость ингредиентов составит: колбаса – 70 грн за 0,5 кг, полкилограмма зеленого горошка обойдется в 32,5 грн, 6 яиц – 14,5 грн и 180 г майонеза – 12,5 грн. Овощи для салата вместе обойдутся в 13,37 грн за 1,5 кг (картошка, морковь, лук), за 200 гр огурцов придется выложить 16,5 грн.

Общая стоимость салата "Сельдь под шубой" (1 кг) составит приблизительно 120,37 грн. За филе сельди придется отдать около 100 грн за 0,5 кг. Майонез обойдется в 12,50 грн. Овощи потянут на 7,87 грн.

Мясные продукты (2,5 кг) - 394,50 грн. Сырокопченая колбаса "Салями" – 89,50 грн за полкилограмма. Копченая подбрюшина - 100 грн за 0,5 кг. Биток из свинины - 110 грн за полкило. За 1 кг куриного филе придется заплатить в среднем 95 грн.

Молочные продукты обойдутся в среднем 104 грн: за 300 гр твердого сыра придется отдать 66 грн, а за 200 гр сливочного масла – 38 грн.

Овощи в общем обойдутся в 182 грн. Три килограмма картофеля будут стоить 19,30 грн. За один кг грибов придется отдать 50 грн, полкилограмма сладкого перца потянет на 52,50 грн. Полкило свежих огурцов и килограмм помидоров обойдутся в 22,50 грн и 38 грн соответственно.

Фруктовая нарезка на праздничном столе обойдется в 104 грн. Два килограмма мандаринов выйдут 70 грн, 1 кг бананов - в среднем 25 грн, лимон (200 г) – 9 грн.

Батон белого хлеба (1 кг) будет стоить 24,95 грн, а шоколадные конфеты – 170 грн за 1 кг.

Если вы хотите украсить свой стол не только селедкой под шубой, а и селедочкой без нее, то за 1 кг филе сельди придется выложить 100 грн.

Теперь деликатесы. «Мажорам» придется доплатить около 470 грн – 120 гр красной икры обойдется в 250 грн, а 200 г красной рыбы – 220 грн.

По напиткам:

Трезвой части населения за 2 л сока придется заплатить 38,30 грн, а за сладкую воду – 27 грн за 2 л.

Бутылочка шампанского (0,75 л) обойдется в 100 грн, а за бутылку (0,5 л) коньяка придется выложить 170 грн. Минералочка на утро – 11,30 за 1,5 л.

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Стоит отметить, что минимальная зарплата в Украине сейчас составляет 5 тыс. грн. То есть выходит, чтобы среднестатистическому украинцу накрыть стол нужно потратить около половины свой зарплаты.

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