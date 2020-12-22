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Новогодний стол с деликатесами может стоить украинцам половины зарплаты: актуальная инфографика

Новогодний стол с деликатесами может стоить украинцам половины зарплаты: актуальная инфографика
06:33 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Совсем скоро наступит Новый год, и каждый украинец уже составляет список покупок для новогоднего стола. Во сколько же обойдется украинцам накрыть стол для празднования Нового 2021 года?

В среднем по Украине стоимость новогоднего стола в 2021 году на семью из 4 человек составит 1706 грн. А если Вы захотите побаловать себя деликатесами, то нужно будет приготовить – 2426,78 грн.

Чтобы рассчитать среднюю цену стола было взято «стандартное» новогоднее меню: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и прочее.

Итак, какой же будет стоимость основных блюд:

Салат оливье (3 кг) обойдется в 159,37 грн. Средняя стоимость ингредиентов составит: колбаса – 70 грн за 0,5 кг, полкилограмма зеленого горошка обойдется в 32,5 грн, 6 яиц – 14,5 грн и 180 г майонеза – 12,5 грн. Овощи для салата вместе обойдутся в 13,37 грн за 1,5 кг (картошка, морковь, лук), за 200 гр огурцов придется выложить 16,5 грн.

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Общая стоимость салата "Сельдь под шубой" (1 кг) составит приблизительно 120,37 грн. За филе сельди придется отдать около 100 грн за 0,5 кг. Майонез обойдется в 12,50 грн. Овощи потянут на 7,87 грн.

Мясные продукты (2,5 кг) - 394,50 грн. Сырокопченая колбаса "Салями" – 89,50 грн за полкилограмма. Копченая подбрюшина - 100 грн за 0,5 кг. Биток из свинины - 110 грн за полкило. За 1 кг куриного филе придется заплатить в среднем 95 грн.

Молочные продукты обойдутся в среднем 104 грн: за 300 гр твердого сыра придется отдать 66 грн, а за 200 гр сливочного масла – 38 грн.

Овощи в общем обойдутся в 182 грн. Три килограмма картофеля будут стоить 19,30 грн. За один кг грибов придется отдать 50 грн, полкилограмма сладкого перца потянет на 52,50 грн. Полкило свежих огурцов и килограмм помидоров обойдутся в 22,50 грн и 38 грн соответственно.

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Фруктовая нарезка на праздничном столе обойдется в 104 грн. Два килограмма мандаринов выйдут 70 грн, 1 кг бананов - в среднем 25 грн, лимон (200 г) – 9 грн.

Батон белого хлеба (1 кг) будет стоить 24,95 грн, а шоколадные конфеты – 170 грн за 1 кг.

Если вы хотите украсить свой стол не только селедкой под шубой, а и селедочкой без нее, то за 1 кг филе сельди придется выложить 100 грн.

Теперь деликатесы. «Мажорам» придется доплатить около 470 грн – 120 гр красной икры обойдется в 250 грн, а 200 г красной рыбы – 220 грн.

По напиткам:

Трезвой части населения за 2 л сока придется заплатить 38,30 грн, а за сладкую воду – 27 грн за 2 л.

Бутылочка шампанского (0,75 л) обойдется в 100 грн, а за бутылку (0,5 л) коньяка придется выложить 170 грн. Минералочка на утро – 11,30 за 1,5 л.

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Стоит отметить, что минимальная зарплата в Украине сейчас составляет 5 тыс. грн. То есть выходит, чтобы среднестатистическому украинцу накрыть стол нужно потратить около половины свой зарплаты.

Ранее, «Телеграф» писал, как встретить Новый год в компании безопасно.

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Все по теме:

Цены, Новый год, Новогодний стол.

Автор:

Телеграф
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