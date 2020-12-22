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Одиозный советник главы ОП Пасечник ставит под угрозу вакцинацию украинцев от Covid

Одиозный советник главы ОП Пасечник ставит под угрозу вакцинацию украинцев от Covid
Обновлено 10:19 Сегодня Телеграф

Одним из самых одиозных персонажей, которые сегодня имеют влияние на принятие государственных решений в области медицины, является Михаил Пасечник – бывший глава Гослекслужбы, который неоднократно обвинялся в коррупционных действиях. С начала года он является одним из советников руководителя Офиса Президента Андрея Ермака и в данный момент занимается вопросами, связанными с препаратами против COVID-19, пишет AIF.ua.

Как отмечается, предыдущий его опыт в регулировании фармацевтической отрасли уже нанес немалый ущерб как бюджету, так и здоровью украинцев. А в 2021 году из-за Пасечника может быть сорван процесс вакцинации украинцев от коронавируса.

С открытых источников известно, что руководство Гослекслужбой в 2002-2003 годах закончилось для Пасечника расследованием Контрольно-ревизионного управления. Инспекторы КРУ выявили многомиллионные растраты бюджетных средств в пользу компании самого Пасечника. Как удалось установить, чиновники МОЗ закупали у "своих" фирм лекарства для госбольниц по ценам, которые более чем на 500% превышали стоимость аналогичных препаратов на рынке. Этой "своей" компанией тогда оказалась "Фалби", крупнейшая сеть аптек, совладельцем которой был именно Михаил Пасечник.

Еще одна скандальная строка в биографии одиозного Пасечника связана в тем, что он лично способствовал массовому проникновению на украинский рынок кодеиносодержащих «противокашлевых» препаратов, используемых наркозависимыми для изготовления наркотиков. Сразу же после выдачи разрешения на продажу такого препарата "Кофекса" в аптеках Украины, большая партия этого «аптечного наркотика» была обнаружена именно на складе компании Пасечника "Фалби".

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В начале мая 2020 года он, уже выступая в роли советника главы ОПУ, продвигал включение в протоколы лечения коронавируса несертифицированного препарата "Биовен", хотя он не был рекомендован ни Всемирной организацией здравоохранения, ни Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

"Сегодня Пасечник курирует в Офисе Президента вопросы обеспечения борьбы с COVID-19. Учитывая его предыдущий опыт в фармации и распоряжении бюджетными средствами, можно только догадываться, к каким финансовым потерям Украины это может привести, не говоря уже о потенциальном вреде для здоровья украинцев", - говорится в публикации.

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Все по теме:

Вакцина, Коронавирус, Михаил Пасечник, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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