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Украинец переполошил росСМИ идеей "устроить Перл-Харбор" оккупантам Крыма (видео)

Украинец переполошил росСМИ идеей "устроить Перл-Харбор" оккупантам Крыма (видео)
10:50 Сегодня Телеграф

Украине стоит устроить российскому флоту свой внезапный Перл-Харбор и взорвать Керческий мост в Крыму.

Такое мнение выразил украинский политтехнолог Зиновий Свереда в эфире телеканала Прямой.

"Украина должна иметь свою стратегию атаки. Мы должны отойти от системы защиты и заглядывания в глаза партнеров. С одной стороны, нужно научится и атаковать и требовать от внешних партнеров, а с другой - даже иметь стратегию военного освобождения Донбасса и Крыма...", - заявил он.

Смотрите заявление Зиновия Свереды (1:33:51):

По мнению эксперта, только в таком случае у нас есть шанс на победу.

Стоит отметить, что украинские СМИ на это заявления почти никак не отреагировали, зато Россия принялась активно комментировать сказанное Свередой.

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Первым высказывание без каких-либо комментариев отрепостил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Вскоре на заявление отреагировал член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков.

"К сожалению, все части украинского общества, разные отрасли пронизаны такими неадекватными личностями, которые, понимая тупиковость ситуации на Украине, пытаются как-то встряхнуть украинское государство такими сумасбродными предложениями", — сказал Цеков.

Кроме того, российские пропагандистские СМИ активно тиражируют эту новость.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский высказался о вакцинах от коронавируса, в связи с чем попал в объективы российской пропаганды.

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Все по теме:

Украина, Россия, Крым, Керченский мост, Зиновий Свереда.

Автор:

Телеграф
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