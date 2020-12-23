Католический Сочельник: приметы, традиции, запреты

Католический Рождественский сочельник – праздник у западных христиан, который отмечается 24 декабря. Это день накануне Рождества в который принято готовиться к этому великому празднику.

Сочельник, как и Рождество, — это семейный праздник. По традиции, глава семейства должен возглавлять ритуал трапезы 24 декабря, и перед началом застолья он читает отрывок Евангелия и молитву.

Также, существует традиции, согласно которой нужно оставлять за рождественским столом свободное место. Этот обычай — это знак памяти о близких и дорогих людях, которые не могут в этот день встретить праздник вместе с семьей.

Праздничное меню должно состоять из 12 постных блюд, среди которых главное – сочиво.

24 декабря традиционно принято украшать елки, устанавливать символические ясли, вешать на двери венки из еловых веток и исповедоваться в церкви.

Также, в Сочельник существует ряд запретов:

24 декабря нельзя переедать.

Нельзя садиться за стол в неопрятной старой одежде. Также, не стоит надевать черные наряды.

Нельзя скупиться и экономить.

Под запретом физический труд и рукоделие.

Запрещено сквернословить, ругаться и спорить.

Верующим людям запрещается гадать на Рождество.

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