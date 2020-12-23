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Католический Сочельник: приметы, традиции, запреты

Католический Сочельник: приметы, традиции, запреты
Обновлено 14:30 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Католический Рождественский сочельник – праздник у западных христиан, который отмечается 24 декабря. Это день накануне Рождества в который принято готовиться к этому великому празднику.

Сочельник, как и Рождество, — это семейный праздник. По традиции, глава семейства должен возглавлять ритуал трапезы 24 декабря, и перед началом застолья он читает отрывок Евангелия и молитву.

Также, существует традиции, согласно которой нужно оставлять за рождественским столом свободное место. Этот обычай — это знак памяти о близких и дорогих людях, которые не могут в этот день встретить праздник вместе с семьей.

Праздничное меню должно состоять из 12 постных блюд, среди которых главное – сочиво.

24 декабря традиционно принято украшать елки, устанавливать символические ясли, вешать на двери венки из еловых веток и исповедоваться в церкви.

Также, в Сочельник существует ряд запретов:

  • 24 декабря нельзя переедать.

  • Нельзя садиться за стол в неопрятной старой одежде. Также, не стоит надевать черные наряды.

  • Нельзя скупиться и экономить.

  • Под запретом физический труд и рукоделие.

  • Запрещено сквернословить, ругаться и спорить.

  • Верующим людям запрещается гадать на Рождество.

Ранее, "Телеграф" рассказывал, чем отличается православное Рождество от католического. 

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Все по теме:

Праздник, Приметы, Запреты, Сочельник, Католический Сочельник.

Автор:

Телеграф
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