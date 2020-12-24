Скачать
Четверг, 24.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Зеленский усвоил урок по Донбассу, а Ермак сбежит из Украины, - Тарас Березовец
Зеленский усвоил урок по Донбассу, а Ермак сбежит из Украины, - Тарас Березовец
Российское ядерное оружие УЖЕ находится в Крыму, - эксперт
Российское ядерное оружие УЖЕ находится в Крыму, - эксперт
Самый большой в мире айсберг раскололся на части: спутниковые фото попали в сеть
Самый большой в мире айсберг раскололся на части: спутниковые фото попали в сеть
Волейбол от вратаря - в обзоре матча Верона - Интер (видео)
Волейбол от вратаря - в обзоре матча Верона - Интер (видео)

Когда отмечают католический сочельник с Рождеством, и как красиво поздравить на праздник

Когда отмечают католический сочельник с Рождеством, и как красиво поздравить на праздник
07:00 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

24 декабря западные христиане отмечают канун Рождества - Католический Сочельник. Название «сочельник» происходит от слова "сочиво" – традиционной рождественской каши. В Сочельник христиане памятуют рассказ из Евангелия о поклонении волхвов с востока Богомладенцу Христу.

Сочельник принято проводить в кругу семьи за торжественной трапезой с постными блюдами. После окончания семейной трапезы верующие направляются в церковь на богослужение навечерия Рождества Христова.

На праздничном столе обычно должно стоять 12 постных блюд (по числу апостолов), которые подаются в определенной очередности.

Главное блюдо на столе католиков традиционная зерновая каша – сочиво, которое ставится на стол сразу. Далее гостей угощают овсяным киселем.

Также в рождественский сочельник принято готовить постные блюда из рыбы, овощей и фруктов, которые подают после киселя. После рыбы верующие пьют кисель из клюквы, который символизирует кровь Иисуса.

Отметим, что на столе обязательно должны быть семь видов сладостей — это символ семи святых таинств.

Как минимум одним из 12 рождественских блюд должен быть постный салат. Помимо этого на праздничном столе в канун католического Рождества можно увидеть блюда из капусты, белой фасоли, риса и бобов, смешанных с медом.

В канун Рождества и в само Рождество принято дарить подарки. Презентами могут послужить игрушки для елки, открытки и имбирное печенье.

По поводу Католического Сочельника «Телеграф» собрал лучшие поздравительные открытки:

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Поздравления, Католический Сочельник.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин выиграл: разведчик рассказал, чем закончится для Зеленского скандальная история с "вагнеровцами"
02 Харьков простился с Кернесом: видео, как закончились похороны
03 Это не остановить: перл Гордона на интервью с Ходорковским стал мемом
04 Лежала вся в крови: женщину с подругами обстреляли посреди улицы в Москве (фото, видео)
05 Киев перестал быть "священной коровой": эксперт объяснил провал Украины в Европе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Оккупанты Крыма отказываются вакцинироваться &quot;Спутником&quot;, но испытывают вакцину на людях
Оккупанты Крыма отказываются вакцинироваться "Спутником", но испытывают вакцину на людях
Украине напророчили новые проблемы из-за скандала с &quot;вагнеровцами&quot;
Украине напророчили новые проблемы из-за скандала с "вагнеровцами"
&quot;Не успел. Угрозы были давно&quot;. Всплыли тревожные предсмертные слова журналиста в Москве
"Не успел. Угрозы были давно". Всплыли тревожные предсмертные слова журналиста в Москве
Когда отмечают католический сочельник с Рождеством, и как красиво поздравить на праздник
Когда отмечают католический сочельник с Рождеством, и как красиво поздравить на праздник
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь