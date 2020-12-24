Когда отмечают католический сочельник с Рождеством, и как красиво поздравить на праздник

24 декабря западные христиане отмечают канун Рождества - Католический Сочельник. Название «сочельник» происходит от слова "сочиво" – традиционной рождественской каши. В Сочельник христиане памятуют рассказ из Евангелия о поклонении волхвов с востока Богомладенцу Христу.

Сочельник принято проводить в кругу семьи за торжественной трапезой с постными блюдами. После окончания семейной трапезы верующие направляются в церковь на богослужение навечерия Рождества Христова.

На праздничном столе обычно должно стоять 12 постных блюд (по числу апостолов), которые подаются в определенной очередности.

Главное блюдо на столе католиков традиционная зерновая каша – сочиво, которое ставится на стол сразу. Далее гостей угощают овсяным киселем.

Также в рождественский сочельник принято готовить постные блюда из рыбы, овощей и фруктов, которые подают после киселя. После рыбы верующие пьют кисель из клюквы, который символизирует кровь Иисуса.

Отметим, что на столе обязательно должны быть семь видов сладостей — это символ семи святых таинств.

Как минимум одним из 12 рождественских блюд должен быть постный салат. Помимо этого на праздничном столе в канун католического Рождества можно увидеть блюда из капусты, белой фасоли, риса и бобов, смешанных с медом.

В канун Рождества и в само Рождество принято дарить подарки. Презентами могут послужить игрушки для елки, открытки и имбирное печенье.

По поводу Католического Сочельника «Телеграф» собрал лучшие поздравительные открытки: