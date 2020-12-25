Католическое Рождество: традиции и запреты праздника

В пятницу, 25 декабря, католическая церковь отмечает Рождество Христово.

Это один из самых любимых праздников христиан, в который храмы проводят торжественные мессы, а в семьях принято дарить и получать подарки в специальных рождественских носках.

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Накануне католического Рождества отмечается Сочельник. Вечером 24 декабря на стол принято ставить 12, желательно постных, блюд.

Что касается трапезы в само католическое Рождество 25 декабря, она начинается с постного хлеба, который еще называется оплаток. А главным блюдом на столе считается запеченная индейка.

В Рождество 25 декабря у католиков принято дарить и получать подарки. А дети с нетерпением ждут подарков от Санта-Клауса, который кладет их в специальные рождественские носки. Также к празднику ярко украшают весь дом.

Католическое Рождество: что нельзя делать 25 декабря

Нельзя заниматься физическим трудом.

Запрещается шить и заниматься рукоделием.

Нельзя надевать черное одеяние.

В праздник нельзя также сквернословить, ругаться и спорить, особенно за столом.

Верующим также запрещено гадать на Рождество.

Ранее сообщалось, что погода на Рождество 25-го декабря будет теплой и влажной, с осадками в виде снега.