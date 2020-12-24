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Дождь, снег, гололед и весенняя температура: синоптик предупредила о перепадах погоды на Рождество

Дождь, снег, гололед и весенняя температура: синоптик предупредила о перепадах погоды на Рождество
17:57 Сегодня Телеграф

Пятница, 25 декабря, день, когда отмечается католическое Рождество, в Украине ознаменуется атмосферными фронтами, дождями, снегом, гололедом, налипанием мокрого снега, сильным ветром и с весенним теплом.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко.

"Ближайшей ночью дожди пройдут практически повсеместно, кроме восточных областей, Днепра с районами и Запорожья", - рассказала она.

По словам синоптика, уже днем, 25 декабря, мощная фронтальная зона переместится восточнее и поэтому в большинстве центральных областей, на северо-востоке и в восточной части Украины также ухудшатся погодные условия, вплоть до мокрого снега, его налипания и гололеда.

"На остальной территории Украины, хотя осадки ослабнут и прекратятся, все равно будет доминировать влажная воздушная масса", - добавила Диденко, предупредив о сильных порывах ветра, вплоть до штормовых.

Что касается Киева, то, по словам синоптика, ближайшей ночью в столице ожидается дождь, который прекратится к полудню.

"Температура воздуха завтра днем составит +2 +5 градусов", - спрогнозировала она.

Как сообщал "Телеграф", ранее синоптик рассказал, какой будет погода этой зимой.

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Все по теме:

Украина, Погода, Снег, Осадки, Наталка Діденко.

Автор:

Телеграф
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