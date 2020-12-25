Украину местами снова накроет снег и лед, но к Новому году погода сильно поменяется

В пятницу, 25 декабря, в восточных и северо-восточных областях Украины ожидается сильный снег, местами даже мокрый, с гололедом и сильными порывами ветра до 15-20 м/с.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Спасатели предупреждают, что в связи с ухудшением погодных условий возможны осложнения в движении транспорта, пробки.

Отметим, что ближе к Новому году в Украине ожидается «плюсовая» температура. Так, 29 декабря, в Киеве ожидается днем +6…+8, ночью - +2…+4. Холоднее, правда, будет на восточной части Украины. Например, в Харькове днем столбики термометра поднимутся до +3…+5, а ночью опустятся до -1…+1. Наиболее тепло будет в на юге Украины и в Крыму.

Как сообщал "Телеграф", ранее пресс-секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов заявлял, что в пятницу, 25 декабря, в городе ожидаеся ухудшение погодных условий.