Борис Гудзяк назвал главное поражение Украины во всей истории с коронавирусом

Наибольшее поражение Украины во время пандемии заключается в обеднении населения.

Такое мнение высказал Украинской правде глава Филадельфийской архиепархии УГКЦ в США и президент Украинского католического университета Львова Борис Гудзяк.

"Реальное поражение Украины - это обеднение людей", - сказал он, добавив, что обеднение бедных является наиболее болезненным последствием пандемического кризиса наряду с увеличением пропасти между богатыми и маргинализованными.

"Аналитики говорят, что нужны десятилетия, чтобы сблизить эти два экстремумы", - отмечает Гудзяк.

Основным поражением последних двух десятилетий, он называет вынужденную эмиграцию около 10 миллионов украинцев.

Гудзяк отмечает, что несмотря на то, что ресурсы мигрантов являются важной частью украинской экономики, нельзя не обращать внимание на страдания, связанные с разлукой и разрушением семей, которые случаются, когда человек вынужден "вырывать свои корни и переносится на другую, не всегда благоприятную, почву".

"Факт в том, что не может быть Украины без украинцев. Украинцев в Украине становится все меньше", - подчеркнул Гудзяк.

Напомним, ранее в интервью "Телеграфу" политэксперт Тарас Березовец рассказал о главных вызовах, которые ждут украинцев в 2021 году.