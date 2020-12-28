Какой праздник 28 декабря: народные приметы и запреты

В церковном календаре это день почтения памяти святого Трифона Печенгского, который жил на Кольском полуострове в 16 веке.

Трифон, носивший в миру имя Митрофан, родился в семье священника в Новгородской земле. По преданию, однажды он услышал голос, который велел ему идти на север. После этого он отправился на Кольский полуостров, где поселился на реке Печенга и начал проповедовать Евангелие среди саамов. Спустя некоторое время Митрофан построил храм Благовещения, а при нем основал монастырь во имя Святой Троицы. В этой же обители он принял постриг с именем Трифон, был рукоположен в иеромонахи, а затем стал игуменом этого монастыря.

Длительность дня медленно, но верно увеличивается. Как правило, погода 28 декабря устанавливается достаточно морозная. Говорили: "На Трифона и птица в лесу замерзает".

Что запрещено делать 28 декабря

Запрещено в этот день смеяться над ближним.

Не рекомендуется 28 декабря облачаться во все темное, ибо придет нечистая сила.

Не стоит в этот понедельник жаловаться на мороз, иначе могут начаться проблемы со здоровьем.

В этот день лучше не браться за новые проекты.

Народные приметы 28 декабря

Каким будет день Трифона, таким будет и весь март месяц.

Если утром стоит мороз, а к вечеру наблюдается резкое потепление - главные холода еще впереди.

Ветер разносит сухой снег - будет засуха летом.

Малоснежный и морозный день предвещает богатый урожай.

Если человек родился в день Трифона, то его талисманом является рубин.

Ранее сообщалось, что ближе к Новому году-2021 в Украине ожидается потепление.