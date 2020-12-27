Ушла из жизни журналистка Екатерина Зеленская

Известная украинская журналистка и общественный деятель Екатерина Зеленская.

Об этом написал политический деятель Олесь Шевченко в Фейсбук, передает Детектор медиа.

"Сегодня отошла от нас, чтобы быть уже рядом со своим сыном Сергеем Набокой, украинская журналистка Екатерина Зеленская. Она была талантливым и, главное, честным журналистом, активно и смело помогала в деятельности оппозиционного к власти Украинского культурологического клуба. Вечная и светлая память", - написал он.

Прощание с журналисткой состоится 30 декабря в 14:00 на Байковом кладбище. В этот день ей должно было исполнится 89 лет.

Сын Екатерины Зеленской Сергей Набока считается одним из основателей современной украинской журналистики. Он умер в 2003 году от сердечного приступа.

Как сообщалось ранее, в городе Новая Каховка Херсонской области двое молодых людей забили до смерти военного, который сделал им замечание.