Штормовой ветер и дожди подпортят погоду в начале новой недели: прогноз синоптиков

В связи с бушующим над Великобританией циклоном Hermine, ветер по большей части Европы может усилиться до штормовых значений.

Сильный юго-восточный ветер будет наблюдаться в понедельник и в Украине. Об этом пишет синоптик Наталья Диденко в Фейсбук.

По ее словам, сила ветра будет достигать 15-20 м/с, а местами и до 25 м/с.

"Будьте особенно осторожными под домами, старыми ветвистыми деревьями, проводами, внимательно выбирайте место для парковки своего автомобиля!", - предупреждает синоптик.

В понедельник, 28 декабря, в Украине ожидается температура на уровне 0...+4 градуса. Западную часть страны и Одесскую область и вовсе прогреет до +5..+9 градусов. А вот на Востоке и в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях ожидается -1...-4 градуса.

Помимо того, на Правобережье ожидаются дожди и мокрый снег.

"В Киеве понедельник обещает быть с сильным юго-восточным ветром и с дождем, местами возможен мокрый снег, налипание мокрого снега и гололед", - пишет синоптик.

На Новый год Диденко прогнозирует теплую погоду от +5 до +10 градусов.

Как сообщалось ранее, украинский гонщик Алексей Мочанов дал совет водителям, которые выезжают на трассы в дни штормовых предупреждений, а также в условиях плохой погоды.