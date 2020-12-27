Польша меняет правила въезда для украинцев: кому разрешат пересечь границу

Польша с 28 декабря внесет изменения в режим въезда в страну граждан Украины.

Об этом пишет посольство Украины в Польше.

Согласно новым правилам, право на въезд в имеют граждане Украины, которые:

являются супругом или ребенком гражданина Польши, или находятся под постоянной опекой польских граждан;

имеют Карту Поляка;

имеют право на проживание в Польше;

имеют право на работу в стране, разрешение на трудоустройство;

получают образование в РП или сопровождают учащихся;

являются учеными, которые проводят работы на территории страны;

являются супругами граждан других стран ЕС, EFTA или Швейцарии;

имеют разрешение на проживание в странах ЕС, EFTA или Швейцарии, а также члены их семей, если проезжают Польшу транзитом;

являются водителями транспортных средств в сфере международных пассажирских, грузовых, или комбинированных перевозок и въезжают на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей;

являются работниками дипмиссий, представителями международных организаций или членами их семей;

являются пассажирами воздушных судов, летящих из государства, не попадающего под запрет воздушного движения;

въезжают в страну на основании национальной визы с целью репатриации;

принимают участие в спортивных мероприятиях (при наличии подтверждающих документов от организаторов);

въезжают в Польшу на основании визы, выданной для участия в программе Poland. Business Harbour;

являются бизнесменами, въезжающими в Польшу в коммерческих целях и получивших согласие от МИД страны.

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро воскресенья, 27 декабря, общее число случаев COVID-19 в Украине составляет 1 025 989.