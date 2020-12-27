Польша меняет правила въезда для украинцев: кому разрешат пересечь границу

Польша с 28 декабря внесет изменения в режим въезда в страну граждан Украины.
Об этом пишет посольство Украины в Польше.
Согласно новым правилам, право на въезд в имеют граждане Украины, которые:
- являются супругом или ребенком гражданина Польши, или находятся под постоянной опекой польских граждан;
- имеют Карту Поляка;
- имеют право на проживание в Польше;
- имеют право на работу в стране, разрешение на трудоустройство;
- получают образование в РП или сопровождают учащихся;
- являются учеными, которые проводят работы на территории страны;
- являются супругами граждан других стран ЕС, EFTA или Швейцарии;
- имеют разрешение на проживание в странах ЕС, EFTA или Швейцарии, а также члены их семей, если проезжают Польшу транзитом;
- являются водителями транспортных средств в сфере международных пассажирских, грузовых, или комбинированных перевозок и въезжают на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей;
- являются работниками дипмиссий, представителями международных организаций или членами их семей;
- являются пассажирами воздушных судов, летящих из государства, не попадающего под запрет воздушного движения;
- въезжают в страну на основании национальной визы с целью репатриации;
- принимают участие в спортивных мероприятиях (при наличии подтверждающих документов от организаторов);
- въезжают в Польшу на основании визы, выданной для участия в программе Poland. Business Harbour;
- являются бизнесменами, въезжающими в Польшу в коммерческих целях и получивших согласие от МИД страны.
Как сообщалось ранее, по состоянию на утро воскресенья, 27 декабря, общее число случаев COVID-19 в Украине составляет 1 025 989.