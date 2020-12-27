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Польша меняет правила въезда для украинцев: кому разрешат пересечь границу

Польша меняет правила въезда для украинцев: кому разрешат пересечь границу
Обновлено 21:00 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Польша с 28 декабря внесет изменения в режим въезда в страну граждан Украины. 

Об этом пишет посольство Украины в Польше. 

Согласно новым правилам, право на въезд в имеют граждане Украины, которые: 

  • являются супругом или ребенком гражданина Польши, или находятся под постоянной опекой польских граждан;
  • имеют Карту Поляка;
  • имеют право на проживание в Польше;
  • имеют право на работу в стране, разрешение на трудоустройство;
  • получают образование в РП или сопровождают учащихся; 
  • являются учеными, которые проводят работы на территории страны;
  • являются супругами граждан других стран ЕС, EFTA или Швейцарии;
  • имеют разрешение на проживание в странах ЕС, EFTA или Швейцарии, а также члены их семей, если проезжают Польшу транзитом;
  • являются водителями транспортных средств в сфере международных пассажирских, грузовых, или комбинированных перевозок и въезжают на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей; 
  • являются работниками дипмиссий, представителями международных организаций или членами их семей;
  • являются пассажирами воздушных судов, летящих из государства, не попадающего под запрет воздушного движения;
  • въезжают в страну на основании национальной визы с целью репатриации;
  • принимают участие в спортивных мероприятиях (при наличии подтверждающих документов от организаторов);
  • въезжают в Польшу на основании визы, выданной для участия в программе Poland. Business Harbour;
  • являются бизнесменами, въезжающими в Польшу в коммерческих целях и получивших согласие от МИД страны.

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро воскресенья, 27 декабря, общее число случаев COVID-19 в Украине составляет 1 025 989.

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Все по теме:

Украина, Польша, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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