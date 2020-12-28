Больше нуля с легким снегом: прогноз погоды на Новый год и Рождество

На Новый год и Рождество погода в целом будет плюсовой но и без осадков не обойдется.

Об этом сообщил народный синоптик Леонид Горбань.

Согласно прогнозу на 31 декабря в Украине температура ожидается до +2 градусов, но уже в ночь на 1 января 2021 года тепло резко уйдет.

Так, первый день нового года начнется с мороза в -2 градуса и небольших осадков в виде снега.

В свою очередь 6 декабря столбик термометра покажет до +2 градусов, а уже в ночь на 7 января температура начнет падать.

Поэтому на Рождество в Украине ожидается от 0 до +1 градуса. Осадков не прогнозируется.

Стоит напомнить, что ранее синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на январь и февраль 2021 года.