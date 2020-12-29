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Участников ВНО-2021 наградят премией: кто и сколько заработает на своих знаниях

Участников ВНО-2021 наградят премией: кто и сколько заработает на своих знаниях
Обновлено 10:43 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В Украине в новом году будут выплачивать премии ученикам, которые покажут лучшие результаты во время сдачи ВНО 2021.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил народный депутат Верховной Рады IX созыва (Европейская солидарность) Алексей Гончаренко.

По его словам, в Кабминете министров Украины был принят проект, который предусматривает создание 20 ежегодных премий, которые будут выплачивать ученикам, набравшим наибольшее количество баллов на ВНО.

Для этого было выделено 100 тысяч гривен на 2021 год.

Таким образом 20 учеников получат премию в размере 5 тысяч гривен.

Стоит напомнить, что ранее в МОН Украины опубликовали новые правила для абитуриентов. Одним из главных изменений стала возможность выбора между ВНО по украинскому языку "с" и "без" литературы.

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Все по теме:

Украина, ВНО, Школа, Выплаты, Алексей Гончаренко.

Автор:

Телеграф
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