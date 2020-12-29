До +12: синоптик удивила прогнозом погоды на Новый год

В первые дни нового 2021 года в Украину прийдет циклон с юго-запада Европы. Поэтому несмотря на плюсовую температуру ожидается дождь и только на западе ночью возможны осадки в виде мокрого снега.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Фейсбуке.

Так, согласно прогнозу осадков не будет на востоке Украины.

В среду 30 декабря в западных областях Украины местами ожидается дождь, в Карпатах с мокрым снегом.

Ветер сохранится порывистый, южного и юго-восточного направлений.

Температура воздуха ближайшей ночью до +5 градусов, 30 декабря днем до +5 +10 градусов, на юге до +12 градусов.

На востоке ночью -1 -3 градусов, днем около нуля.

В столице Украины 30-го декабря ожидается облачная влажная погода, но без осадков. Ветер порывистый, а температура воздуха ночью до +3 +5 градусов, днем +5 +7 градусов.

В новогоднюю ночь температура воздуха в Украине ожидается до +1 +5 градусов, на востоке около нуля. Днем 1 января до +4 +9 градусов, на западе и востоке до +1 +4 градусов.

В столицу Новый год придет с дождем и теплой погодой.

Стоит напомнить, что ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды на Новый год и Рождество в Украине.