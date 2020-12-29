"Антонов" специально для ВСУ построит три самолета: что известно о соглашении

Минобороны и завод "Антонов" подписали соглашение, согласно которому госпредприятие обязуется поставить ВСУ три новых украинских самолета Ан-178, конкурс на название которого был объявлен ранее.

Об этом сообщается на официальном сайте президента.

Так, эти самолеты могут использоваться как для доставки личного состава, вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами, так и для транспортировки грузов.

"Эти новые самолеты будут построены украинскими гражданами, из украинских комплектующих, для украинских интересов. Собственно, так, как это и должно быть", – сказал президент Владимир Зеленский, выступая перед церемонией подписания документа.

Он также отметил, что "такие государственные заказы должны быть не сенсацией, а нормой". В контексте этого планируется, что Кабмин в новом году займется созданием "украинской авиакомпании, которая будет пользоваться самолетами "Антонова".

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что все военные самолеты ВСУ готовы к боевому применению.