Какой праздник 30 декабря: народные приметы и запреты

30 декабря Православная церковь почитает память Даниила – библейского пророка и потомка знатного иудейского рода. По поверью, именно пророк Даниил предсказал рождение Иисуса Христа. Также святой мог растолковать любой сон.
В народе дату 30 декабря называли Даниил Зимоуказчик, Даниил и три отрока, Данилов день.
Верили, что сны с 29 на 30 декабря вещие. Чтобы лучше расшифровать ночное видение люди обращались за советом к пророку Даниилу, прося его дать подсказку увиденному.
Девушки в ночь с 30 на 31 декабря гадали на суженого. Для этого брали три лавровых листка и на них писали имена святых отроков. Перед сном листочки помещали под подушку, а на следующее утро девушки вспоминали, кого они увидели во сне.
Желательно 30 декабря навести порядок в доме и сделать заготовки к новогоднему столу.
Запреты дня:
Не стоит критиковать ближних.
30 декабря под строгим запретом ложь и лесть.
Не рекомендуется в эту среду тратить время и деньги впустую.
Не стоит переедать.
Не следует торопиться и рисковать.
Выплескивать негативные эмоции также не стоит.
Не рекомендуется браться за новые дела.
Резко менять планы тоже не полагается.
Народные приметы:
Если небо тучами закрыто, день придет хмурый и сырой, видны прояснения – к хорошей погоде, безоблачно – ожидается стужа.
Луна бледна, значит, пойдет снег с дождем.
Яркий блеск звезд предвещает мороз на следующий день.
Иней густо покрыл деревья – на Святки потеплеет.
Какая погода 30.12, такая и в мае установится.
Привалившие забор сугробы сулят летом ненастье, просветы между снегом – жару.
Если в этот день сильно подморозило и выпало много снега, будет богатый урожай.