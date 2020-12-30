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Какой праздник 30 декабря: народные приметы и запреты

Какой праздник 30 декабря: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

30 декабря Православная церковь почитает память Даниила – библейского пророка и потомка знатного иудейского рода. По поверью, именно пророк Даниил предсказал рождение Иисуса Христа. Также святой мог растолковать любой сон.

В народе дату 30 декабря называли Даниил Зимоуказчик, Даниил и три отрока, Данилов день.

Верили, что сны с 29 на 30 декабря вещие. Чтобы лучше расшифровать ночное видение люди обращались за советом к пророку Даниилу, прося его дать подсказку увиденному.

Девушки в ночь с 30 на 31 декабря гадали на суженого. Для этого брали три лавровых листка и на них писали имена святых отроков. Перед сном листочки помещали под подушку, а на следующее утро девушки вспоминали, кого они увидели во сне.

Желательно 30 декабря навести порядок в доме и сделать заготовки к новогоднему столу.

Запреты дня:

  • Не стоит критиковать ближних.

  • 30 декабря под строгим запретом ложь и лесть.

  • Не рекомендуется в эту среду тратить время и деньги впустую.

  • Не стоит переедать.

  • Не следует торопиться и рисковать.

  • Выплескивать негативные эмоции также не стоит.

  • Не рекомендуется браться за новые дела.

  • Резко менять планы тоже не полагается.

Народные приметы:

  • Если небо тучами закрыто, день придет хмурый и сырой, видны прояснения – к хорошей погоде, безоблачно – ожидается стужа.

  • Луна бледна, значит, пойдет снег с дождем.

  • Яркий блеск звезд предвещает мороз на следующий день.

  • Иней густо покрыл деревья – на Святки потеплеет.

  • Какая погода 30.12, такая и в мае установится.

  • Привалившие забор сугробы сулят летом ненастье, просветы между снегом – жару.

  • Если в этот день сильно подморозило и выпало много снега, будет богатый урожай.

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Все по теме:

Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.

Автор:

Телеграф
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