Какой праздник 30 декабря: народные приметы и запреты

30 декабря Православная церковь почитает память Даниила – библейского пророка и потомка знатного иудейского рода. По поверью, именно пророк Даниил предсказал рождение Иисуса Христа. Также святой мог растолковать любой сон.

В народе дату 30 декабря называли Даниил Зимоуказчик, Даниил и три отрока, Данилов день.

Верили, что сны с 29 на 30 декабря вещие. Чтобы лучше расшифровать ночное видение люди обращались за советом к пророку Даниилу, прося его дать подсказку увиденному.

Девушки в ночь с 30 на 31 декабря гадали на суженого. Для этого брали три лавровых листка и на них писали имена святых отроков. Перед сном листочки помещали под подушку, а на следующее утро девушки вспоминали, кого они увидели во сне.

Желательно 30 декабря навести порядок в доме и сделать заготовки к новогоднему столу.

Запреты дня:

Не стоит критиковать ближних.

30 декабря под строгим запретом ложь и лесть.

Не рекомендуется в эту среду тратить время и деньги впустую.

Не стоит переедать.

Не следует торопиться и рисковать.

Выплескивать негативные эмоции также не стоит.

Не рекомендуется браться за новые дела.

Резко менять планы тоже не полагается.

Народные приметы: