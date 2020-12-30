Туман, дожди и +13: какая погода в Украине за день до Нового года

В среду, 30 декабря, за день до Нового года, в Украине наблюдается практически весенняя погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, навсей территории Украины наблюдается густой туман, а температура воздуха варьируется в пределах температур со знаком "плюс". В частности, на большей части территории днем столбики термометра показывают +7…+9 градусов, а ночью – 0…+4. А в Одессе, Николаеве и Херсоне на порядок теплее - +10…+13 днем и +6…+8 ночью. На западной части страны также ввероятны дожди.

При этом на всей территории Украины 30 декабря наблюдается густой туман.

Кроме того, в ГСЧС Украины предупреждают, что, начиная с 30 декабря по 1 января, на реках Закарпатья ожидается повышение уровня воды на 0,5-1,5 м над текущими уровнями, без негативных последствий.

"В нижнем течении Боржавы возможно начальный выход воды на заводь", - уточнили в ведомстве.

Как сообщал "Телеграф", ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды на Новый год и Рождество в Украине.