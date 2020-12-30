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Среда, 30.12.2020
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Новый год в одиночестве: как справиться

Новый год в одиночестве: как справиться
Обновлено 15:27 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Близится 31 декабря - последний день уходящего 2020-ого года, который одарил нас многими неприятными моментами. Большинству хотелось бы отметить новогоднюю ночь в кругу семьи и самых близких друзей, но пандемия коронавируса не позволила нам на полную прочувствовать праздничный дух. Самоизоляция и карантин разделил всех людей на планете, поэтому если вы отмечаете праздник в одиночестве - не расстраивайтесь! Эксперты поделились действенными советами, которые помогут в этом случае справиться с ощущением пустоты.

"Мы поговорили с двумя экспертами - специалистом по организации, занимающейся проблемами психического здоровья, и женщиной, которая всегда празднует Рождество в одиночестве и считает, что это замечательно", - пишет BBC.

1. Слиться - это нормально

Абсолютно нормально, если вы чувствуете злость из-за сорвавшихся планов.

Журналистка Хелен Рассел, автор книги "Как правильно грустить", советует признать, что грусть существует; ей не нужно сопротивляться, а наоборот, позволить себе немного погрустить. В конце концов, вы имеете на это право!

2. Уменьшите свои ожидания

Марта Миллс, которая ежегодно отмечает Рождество в одиночестве, объясняет, что очень важно понять, что в этом году праздник будет совершенно другим. "Вы можете изменить правила и сделать все иначе", - говорит она. Одевайтесь, как хотите и кушайте, что хотите, ведь в этот день можно себе позволить все, что угодно. Посвятите его полностью себе.

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3. Хорошо все спланируйте

Накануне праздника у вас должен быть четкий план действий. Придумайте, что у вас будет на завтрак, выделите время на чтение или прогулку, просмотр фильма и общение с родственниками по телефону.

"Сделайте запасы вкусной еды, позвоните знакомым и родственника или отправьте им поздравительные сообщения. Пусть у вас будет какой-то план на день", - советует Марта.

4. Занимайтесь тем, что приносит вам радость

Весь день занимайтесь тем, что вам нравится.

"Это может быть утренняя пробежка, видеоигры или головоломки", - рекомендует организация с психологической помощи Mind.

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Можно принять горячую ванну, взяв с собой хорошую книгу, или просто поваляться на диване в своей любимой пижаме. Купите себе подарок, упакуйте в красивую обертку и откройте в праздничный день!

5. Общайтесь с другими

Если вам хочется с кем пообщаться, договоритесь об этом по телефону или видеосвязи. Вы можете вместе посмотреть фильм или поиграть в какую-нибудь игру.

Преподаватель когнитивной нейробиологии в Университетском колледже Лондона Софи Скотт советует в этот день просто прогуляться и обменяться праздничными поздравлениями с прохожими (желательно в маске).

6. Ешьте все, что пожелаете

Если вы любите индейку - и все еще можете найти ее в супермаркете, купите ее и приготовьте! Никаких правил о том, что именно вам необходимо съесть в этот день не существует, поэтому остановитесь именно на том, что будете кушать с удовольствием. "Настройтесь на то, что вы будете получать удовольствие от своей любимой еды и напитков. И не обязательно даже ждать вечера", - советует Mind.

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7. Совершенно не празднуйте

Новый год и Рождество можете не праздновать совсем! Никто вас не осудит.

Как объясняют в Mind, не исключено, что вам проще совсем не отмечать праздники, чем делать это в одиночестве. Абсолютно нормально, если вы так себя чувствуете.

"Это лишь 24 часа, не будут длиться вечно. Если вам плохо в этот день, то, ложась в постель, помните, что утром будет уже другой день", - добавляет Марта Миллс.

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Одиночество, Новый год, Праздники.

Автор:

Телеграф
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