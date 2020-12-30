С экспресс-поездом до "Борисполя" произошло опасное ЧП (фото)

Днем в среду, 30 декабря, на станции Дарница произошло ЧП: поезд Kyiv Boryspil Express сошел с рельсов.

Об этом сообщает "Rail.insider".

По данным очевидцев инцидента, серьезно во время аварии никто не пострадал.

На опубликованных фото видно, что поезд действительно сошел с рельсов и немного наклонился.

Судя по фото, снятому с высоты поезд действительно отклонился, по неизвестным причинам слетев с дорожного полотна. На месте можно увидеть до десяти сотрудников дорожной службы, которые устраняют обстоятельства случившегося.

Как уточнили в "Укрзализныци", на данный момент ведомство расследует причины произошедшего.

"Причины будут установлены в кратчайшие сроки. В результате инцидента никто не пострадал. Комиссия "Укрзализныци" уже работает на месте инцидента", - уточнили в ведомстве.

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