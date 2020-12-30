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С экспресс-поездом до "Борисполя" произошло опасное ЧП (фото)

С экспресс-поездом до "Борисполя" произошло опасное ЧП (фото)
Обновлено 16:17 Сегодня Телеграф

Днем в среду, 30 декабря, на станции Дарница произошло ЧП: поезд Kyiv Boryspil Express сошел с рельсов.

Об этом сообщает "Rail.insider".

По данным очевидцев инцидента, серьезно во время аварии никто не пострадал.

На опубликованных фото видно, что поезд действительно сошел с рельсов и немного наклонился.

Экспресс

Судя по фото, снятому с высоты поезд действительно отклонился, по неизвестным причинам слетев с дорожного полотна. На месте можно увидеть до десяти сотрудников дорожной службы, которые устраняют обстоятельства случившегося.

Экспресс

Как уточнили в "Укрзализныци", на данный момент ведомство  расследует причины произошедшего.

"Причины будут установлены в кратчайшие сроки. В результате инцидента никто не пострадал. Комиссия "Укрзализныци" уже работает на месте инцидента", - уточнили в ведомстве.

Как сообщал "Телеграф", одессит устроил переполох, застряв на авто посреди ж/д-путей.

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Все по теме:

Киев, Борисполь, ЧП, Фото, Поезда.

Автор:

Телеграф
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