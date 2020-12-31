В Украине новое покушение против известного борца с коррупцией: могла погибнуть его мать

30 декабря, в Ровно, на улице Степана Драганчука, возле квартиры матери активиста и председателя общественной организации по противодействию коррупции Виталия Шабунина выявили самодельную взрывчатку.
Об этом сообщили в Нацполиции Украины.
Так, на первом этаже пятиэтажного жилого дома под дверью квартиры было обнаружено самодельное взрывное устройство. По предварительной информации, оно состоит из двух гранат и черной коробки.
Фото самого устройства:
Установлено, что в квартире проживает мать общественного активиста Виталия Шабунина. Хозяйку квартиры и остальных жителей подъезда эвакуировали. Об этом сообщили в Полиции Ровенской области.
На место происшествия прибыли сотрудники взрывотехнической службы и сотрудники полиции.
В свою очередь председатель общественной организации по противодействию коррупции Виталий Шабунин высказался по данному поводу.
По его мнению, покушение на его мать это вероятно "привет" для него, а не для 69-летней пожилой женщины, которая почти ничего не видит.
"Правоохранительная система неможет обеспечить уже не справедливость - элементарную безопасность своих граждан", - отметил активист.
Он уверен, что тот, кто за этим стоит, уверен в собственной безнаказанности.
"Эту уверенность ему гарантирует невозможность / коррумпированность / госизмена (на выбор) министра МВД, генпрокурора, председателя СБУ и судебной шоблы. Все вместе они так и не смогли наказать ни заказчика нападений на активистов. В тысячах случаев насилия против украинцев ситуация аналогичная", - подчеркивает Шабунин.
Активист также напомнил, что "нацполиция Авакова" так и не смогла найти ни одного исполнителя поджога его дома.
Стоит отметить, что ранее 23 июля в доме Виталия Шабунина произошел пожар в результате поджега.