В Украине новое покушение против известного борца с коррупцией: могла погибнуть его мать

30 декабря, в Ровно, на улице Степана Драганчука, возле квартиры матери активиста и председателя общественной организации по противодействию коррупции Виталия Шабунина выявили самодельную взрывчатку.

Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

Так, на первом этаже пятиэтажного жилого дома под дверью квартиры было обнаружено самодельное взрывное устройство. По предварительной информации, оно состоит из двух гранат и черной коробки.

Фото самого устройства:

Установлено, что в квартире проживает мать общественного активиста Виталия Шабунина. Хозяйку квартиры и остальных жителей подъезда эвакуировали. Об этом сообщили в Полиции Ровенской области.

На место происшествия прибыли сотрудники взрывотехнической службы и сотрудники полиции.

В свою очередь председатель общественной организации по противодействию коррупции Виталий Шабунин высказался по данному поводу.

По его мнению, покушение на его мать это вероятно "привет" для него, а не для 69-летней пожилой женщины, которая почти ничего не видит.

"Правоохранительная система неможет обеспечить уже не справедливость - элементарную безопасность своих граждан", - отметил активист.

Он уверен, что тот, кто за этим стоит, уверен в собственной безнаказанности.

"Эту уверенность ему гарантирует невозможность / коррумпированность / госизмена (на выбор) министра МВД, генпрокурора, председателя СБУ и судебной шоблы. Все вместе они так и не смогли наказать ни заказчика нападений на активистов. В тысячах случаев насилия против украинцев ситуация аналогичная", - подчеркивает Шабунин.

Активист также напомнил, что "нацполиция Авакова" так и не смогла найти ни одного исполнителя поджога его дома.

Стоит отметить, что ранее 23 июля в доме Виталия Шабунина произошел пожар в результате поджега.