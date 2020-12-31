Новый год шагает по миру: в каких странах уже наступил 2021 год (видео)

Пока украинцы готовятся ко встречи нового 2021 года, в некоторых регионах мира уже вовсю радуются 1 январю.

Так одними из самых первых в 2021 год вошли жители островного государства Кирибати.

В 13:00 по Киеву Новый год пришел и в Новую Зеландию.

Как видно на красочных кадрах, жители островного государства встретили 2021 год масштабным салютом.

В сети также появились видео того, как начали праздновать окончание 2020 года жители Камчатки.

Кадрами празднований поделились и жители Австралии.

Как сообщалось ранее, КМИС провел опрос среди жителей Украины и определил, что хотят найти украинцы в качестве подарка "под елкой".

Если же вам предстоит отметить Новый год в одиночестве, то не стоит расстраиваться, ведь эксперты дали действенные советы о том, как справиться с ощущением пустоты в праздничную ночь.