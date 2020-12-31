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Погоду в Украине определит циклон Кира: синоптик дала прогноз на Новый год

Погоду в Украине определит циклон Кира: синоптик дала прогноз на Новый год
Обновлено 15:37 Сегодня Телеграф Фото: twitter

С 31 декабря по 1 января циклон Кира принесет в Украину осадки в виде дождя.

Об этом сообщил синоптик Наталья Диденко.

Так, циклон сперва начнет с запада, однако в течении суток 1 января его фрон распространится практически по всей территории. Следовательно ждать дождей можно практически повсеместно. Только на востоке будет без осадков аж до позднего вечера.

Будет ли снег на Новый год?

Осадки в видео снега стоит ожидать в основном в Карпатах и местами на западе Украины, где снизится температура воздуха.

В новогоднюю ночь незначительные "минусы" вероятны на востоке и в Карпатах, на остальной же территории ожидается до +1 +5 градусов.

А вот уже 1 января в стране прогнозируют до +4 +10 градусов, на юге +7 +12, а в Крыму до +14 градусов. На востоке же и западе максимальные показатели температуры составят 0 +4 градуса.

В свою очередь в Киеве в новогоднюю ночь ожидается до +5 градусов, без осадков, на утро возможны осадки в виде дождя. Днем 1 января в столице будет сыро и тепло, до +7 +9 градусов.

Похолодание ориентировочно предполагается с 4-го января.

Стоит напомнить, что ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды на Новый год и Рождество в Украине.

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Все по теме:

Украина, Погода, Новый год, Наталья Диденко.

Автор:

Телеграф
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