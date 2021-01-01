Новый год и День Ильи Муромца: народные приметы и запреты

"Телеграф" поздравляет читателей с наступившим Новым 2021-м годом!

1 января - это праздник Новый год и первый день 2020 года. В этот день на Руси чтили память Ильи Муромца - былинного богатыря, которого считали избавителем Киева от татарского Калин-царя.

Считается, что прототипом былинного богатыря был преподобный Илия Печерский, живший во времена Владимира Мономаха. Предположительно, он жил в XII веке и был родом из села Карачарова близ Мурома. Известно, что в детские годы Илья страдал параличом, но потом чудесным образом исцелился. До пострига святой служил в княжеской дружине. После получения тяжелого ранения Илья решил окончить воинскую карьеру и посвятить себя иноческой жизни. Скончался угодник Божий Преподобный Илия Муромец около 1188 года иноком Киево-Печерской лавры.

Что запрещено делать 1 января

В этот день не нужно много работать, иначе весь год пройдет тяжело.

Не стоит выносить мусор, чтобы не навлечь беду.

Народные приметы 1 января

Каков первый день января, таков и первый день лета.

Если на Новый год небо звездное - жди хорошего урожая.

Если первый день в году веселый да счастливый, то и весь год будет таким же.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в пятницу, 1 января, в Украине ожидается дождь.