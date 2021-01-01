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По-весеннему тепло и солнечно: прогноз погоды на 2 января

По-весеннему тепло и солнечно: прогноз погоды на 2 января
Обновлено 14:26 Сегодня Телеграф Фото: facebook

2 января во всех регионах Украины будет преобладать сухая и солнечная погода. Небольшой ночной мороз ожидается лишь на западе Украины.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Фейсбук, температура воздуха будет колебаться в пределах +2... +9 градусов, на крайнем юге до +12 градусов. Лишь в Карпатах возможен небольшой снег, а на Луганщине осадки в виде дождя. 

"Кому надоели серые облака, то завтра можно будет где-то в Украине увидеть солнышко, или хотя бы прояснения). Главные циклоны, например, очень активная Lisa над Италией , умеренные ли сильные осадки - 2-3-го января все они будут вне Украины. Поэтому в субботу-воскресенье в большинстве наших областей будет преобладать сухая погода", - пишет Диденко.

В Киеве 2 января установится весенняя погода, ожидается +5 градусов тепла и прояснения. 

По прогнозу синоптика, похолодание придет в Украину на следующей неделе, но будет не долгим. Меньше оно коснется южной части Украины и прилегающих к ней центральных областей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на Рождество и сообщил, что 7 января в Украине ожидается от 0 до +1 градуса. Осадков не прогнозируется.

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Все по теме:

Погода, Снег, Дождь, Прогноз погоды, Наталья Диденко.

Автор:

Телеграф
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