По-весеннему тепло и солнечно: прогноз погоды на 2 января

2 января во всех регионах Украины будет преобладать сухая и солнечная погода. Небольшой ночной мороз ожидается лишь на западе Украины.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Фейсбук, температура воздуха будет колебаться в пределах +2... +9 градусов, на крайнем юге до +12 градусов. Лишь в Карпатах возможен небольшой снег, а на Луганщине осадки в виде дождя.

"Кому надоели серые облака, то завтра можно будет где-то в Украине увидеть солнышко, или хотя бы прояснения). Главные циклоны, например, очень активная Lisa над Италией , умеренные ли сильные осадки - 2-3-го января все они будут вне Украины. Поэтому в субботу-воскресенье в большинстве наших областей будет преобладать сухая погода", - пишет Диденко.

В Киеве 2 января установится весенняя погода, ожидается +5 градусов тепла и прояснения.

По прогнозу синоптика, похолодание придет в Украину на следующей неделе, но будет не долгим. Меньше оно коснется южной части Украины и прилегающих к ней центральных областей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на Рождество и сообщил, что 7 января в Украине ожидается от 0 до +1 градуса. Осадков не прогнозируется.