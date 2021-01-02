Ощутимо похолодает: появился актуальный прогноз погоды в Украине на выходные

В ближайшие дни в Украине ощутимо похолодает.

Об этом можно судить по данным карт, опубликованным Укргидрометцентром.

Так, в субботу, 2 января, на всей территории Украины будет пасмурно, но с прояснениями. На большей части территории столбики термометра покажут +2…+8 градусов тепла днем, а ночью температура пойдет в явный минус - -1…+2.

На данный момент на всей территории Украины наблюдаются туманы, в Хмельницком снег, в Кропивницком, Черкассах и Киеве пасмурно. При этом, температура воздуха в Киеве будет варьироваться от +4…+6 днем и 0…+2 ночью.

В воскресенье, 3 января, заметно похолодает. На большей части территории ожидается пасмурная погода: днем +3…+6, а ночью -1…+2. Теплее всего будет в Ужгороде - +7..+9 и Крыму - +8…+10. В Киеве также пасмурно, днем температура воздуха прогреется до +2…+4, ночью столбики термометра покажут -1…+1.

Как сообщал "Телеграф", ранее благодаря аномально высокой температуре воздуха и воды в море, в Одессе местные жители открыли "купальный сезон".