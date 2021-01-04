Что приготовить на рождественский Сочельник: 12 традиционных блюд для Святого Вечера

6 января православные христиане отмечают канун Рождества – рождественский Сочельник или Святую Вечерю. В этот день принято готовиться к Рождеству.

Сочельник – это заключительный день Рождественского поста. 6 января нельзя садиться за стол и есть до «вечерней звезды». Только, когда на небе появлялась первая звезда, возвестивший когда-то волхвам о рождении Иисуса Христа, тогда можно было начинать праздновать.

Традиционно встречать Рождество принято в кругу самых близких и родных, а праздничный стол накрывался двенадцатью постными блюдами – по числу апостолов. Какие 12 блюд нужно поставить на праздничный стол в Сочельник – читайте далее.

Главным угощением Святой Вечери является - кутья. Именно с ложки кутьи начинается праздничный ужин перед Рождеством. Блюдо готовится из целых, хорошо разваренных зерен пшеницы, которые являются символом возрождения жизни. Затем в кутью добавляют изюм, мак, мед и орехи. Считается, что чем богаче кутья, тем больше счастья и достатка ожидает семью в новом году.

Если кутья — хозяйка Сочельника, то узвар — его хозяин. Узвар символизирует живую воду, очищающую душу и тело. Готовится в основном из сушеных фруктов, однако можно добавить немного сушеных трав, таких как мята или мелиса.

Не принято проводить Святой Вечер без присутствия на столе первых блюд, поэтому на праздновании должен быть постный суп или борщ.

Также, обязательно на стол подаются салаты. Так, как традиционные овощи в зимнее время года — это свекла и капуста, что салат винегрет — это просто находка.

Среди 12 постных рождественских блюд вареники занимают особое место – они символизируют Луну. Поэтому они и лепятся в форме полумесяцев. Они, естественно, должны быть постными, без добавления молока, яиц, сыра и мяса. С такой же постной начинкой – с картошкой, капустой, грибами.

Рагу из овощей. Для приготовления постного рагу можно использовать любые овощи, которые есть у вас в запасе. Для приготовления рагу используются бобовые, которые очень важны на столе в этот вечер. Считается, что они являются символом достатка в семье.

С незапамятных времен рыба является древним символом Христа. Поэтому рыбные блюда в Святой Вечер на столе должны обязательно присутствовать. Среди множества способов его приготовления выберите оптимальный для себя.

Подбирая постные блюда на рождественский стол, сделайте ассорти из домашних заготовок. Не лишним будет украсить стол солеными огурчиками и даже грибочками.

В Сочельник также важны блюда из бобовых. По-настоящему сытные и питательные, они должны заменить недостающее мясо и колбасы.

Постные голубцы. Начинкой для таких голубцов может стать рис с овощами или пшено с грибами.

Мучное к столу в Сочельник подавать нужно – подобные блюда гарантируют хороший урожай и общее благополучие следующего года. Отметим, что молока и яиц в рецепте быть не должно, постарайтесь заменить их другими ингредиентами.

Простой и полезный десерт, который украсит праздничный стол и непременно понравится членам семьи - печеные яблоки. Запеченные с медом и грецкими орехами, они выглядят празднично и нарядно.

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