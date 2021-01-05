Какой праздник 5 января: народные приметы и запреты

5 января православная церковь отмечает память преподобного Нифонта и десятерых священномучеников Критских во главе с Федулом.

Преподобный Нифонт жил в V веке. Всю свою жизнь он боролся с нечистыми духами и всегда при помощи Божией их побеждал. Дьявол искушал его скоромной пищей и вином, насылал на него «безмерный сон», однажды, когда святой пошел за водой, сбросил его в колодец, но по молитве к Богородице Нифонт остался цел и невредим.

Феодул в III веке вместе с другими мучениками пострадал за веру во Христа на острове Крит.

5 января в народном календаре получило название дня Федула Зимнего. По погоде этого дня судят, каким будет ноябрь.

Нифонта Кипрского считают защитником от нечистой силы. Верили, что в этот день можно изгнать злых духов из людей, домашних птиц и животных. Раньше было принято печь постные лепешки и нести их в хлев, завернув в холщовое полотенце. Делалось это для того, чтобы нечистая сила не могла облизнуть.

Традиционно в этот день активно готовились к Рождеству — убирались, делали мелкий ремонт и прочие дела, которые нужно завершить до главного христианского праздника.

Запреты 5 января:

Строго запрещено надевать несвежую одежду.

Ни в коем случае нельзя зашивать на себе что-то, даже пришивать пуговицу или штопать дырку.

В целом 5 января лучше не брать в руки острые предметы.

Если в этот вторник рассказать кому-то о своей мечте, она не сбудется. То же касается идей: лучше держать задумки при себе, иначе реализовывать их будет кто-то другой.

5 января нельзя ругать и карать детей.

В этот день нельзя никого бить.

Народные приметы: