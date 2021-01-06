Скачать
Среда, 06.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Погиб сын Геннадия Корбана: подробности трагедии и фото с места ЧП
Погиб сын Геннадия Корбана: подробности трагедии и фото с места ЧП
Парней, проучивших обидчика девушки-кассира в харьковском магазине теперь ищет полиция
Парней, проучивших обидчика девушки-кассира в харьковском магазине теперь ищет полиция
Зеленский прошел свой пик и 2021 год для него пройдет под флагом выживания: озвучен прогноз
Зеленский прошел свой пик и 2021 год для него пройдет под флагом выживания: озвучен прогноз
"Это кощунство! Какая Моня?": реакция пенсионерки на рацион собаки повеселила сеть
"Это кощунство! Какая Моня?": реакция пенсионерки на рацион собаки повеселила сеть

Как правильно гадать на Рождество: на бумаге, картах, свечах

Как правильно гадать на Рождество: на бумаге, картах, свечах
04:27 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Рождество – магическое время. А когда же, как не в рождественскую ночь с 6 на 7 января не погадать на свою судьбу: на будущее, на суженого, на желание.

Принято считать, что в Рождество гадают только на любимого. Однако это не так. В ночь с 6 на 7 января можно гадать и на исполнение сокровенного желания, на деньги, на будущее и т.д.

Существует множество различных гаданий, а «Телеграф» собрал самые интересные из них.

Гадание (со сжиганием нити) на быстроту и очерёдность выхода замуж

Оно заключается в том, что девушки отрезают нити одинаковой длины и поджигают их. У кого вперед догорит нитка, тот первый окажется замужем. Если нитка потухла сразу и меньше половины сгорело, то замуж не выйдешь.

Гадание с кольцом или иглой на пол будущего ребенка

С кольцом или иглой проделывают определенные действия (кольцо опускают в стакан с водой, иглой протыкают шерстяную ткань), затем, подвешенное на волоске или нитке, медленно опускают возле руки того, на кого гадают. Если предмет (кольцо, игла) начнет совершать круговые движения — родится девочка (реже — мальчик), если маятникообразные — мальчик (реже — девочка), если предмет не движется — детей не будет.

Гадание с вызыванием сна про суженого

Гадают в ночь с четверга на пятницу. Ложась спать, говорят: «Четверг со средой, вторник с понедельником, воскресенье с субботой. Пятница одна и я, молода, одна. Лежу я на Сионских горах, три ангела в головах: один видит. Другой скажет, третий судьбу укажет».

Гадание на картах

Перед сном кладут под подушку четырёх королей и говорят: «Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот приснись мне во сне». Если приснится пиковый король — жених будет стариком и ревнивцем, король червонный означает молодого и богатого, крестовый — жди сватов от военного или бизнесмена, а бубновый — от желанного.

Оклик прохожих

Выходят в полночь на улицу и спрашивают имя у первого встречного. Именно так будут звать суженого.

Гадание на кофейной гуще

Один из верных способов узнать свое будущее, а также планы судьбы на любовь – предсказание на кофейной гуще. Для этого потребуется сварить настоящий кофе в турке, вылить его в небольшую чашку белого цвета и выпить. Сахар и молоко лучше всего не использовать. Теперь можно посмотреть, что осталось на дне чашки:

  • темный, густой осадок – год предстоит непростым, придется решать не только внешние, но и внутренние проблемы;
  • гуща светлая, прореживается – предстоящий год будет относительно простым и не принесет глубоких проблем и изменений.

Гадание с глобусом

Это достаточно легкое и быстрое рождественское гадание, чтобы узнать, исполнится ли желание. Загадайте желание, если вы хотите, чтобы исполнилось уже в этом году. Возьмите глобус (маленький или большой, неважно), закройте глаза и три раза прокрутите его по часовой стрелке. Ткните пальцем в любое место на глобусе.

Теперь посмотрите, куда вы попали:

  • если город, местность, страна, море или океан называется на согласную букву: ваше желание исполнится совсем скоро;
  • на гласную: придется обождать с его воплощением в жизнь.

Гадание на будущее с чашками

Для гадания потребуется несколько чашек соответствующих числом количеству гадающих. В чашки кладут кольцо, монету, хлеб, сахар, лук, соль, в одну чашку наливают немного воды. С закрытыми глазами, каждый из гадающих, по очереди, выбирает чашку.

Предсказания на ближайшее будущее следующие: кольцо — к свадьбе; монета — к богатству; хлеб — к достатку; сахар — к веселью; лук — к слезам; соль — к несчастью, а чашка с водой — к жизни без особых перемен.

Ранее, «Телеграф» писал, что нельзя делать 6 января.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Гадание, Рождество, Приметы.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Погиб сын Геннадия Корбана: подробности трагедии и фото с места ЧП
02 Доллар подешевеет до 27: озвучен прогноз по курсу валют в ближайшее время
03 Локдаун в Украине могут отменить: первые детали
04 В Украине ответили, поможет ли Байден вернуть Донбасс
05 Трансфер Абады в Динамо под угрозой срыва: Луческу нашел ему замену
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Италии загадочно погибла украинка: первые подробности
В Италии загадочно погибла украинка: первые подробности
Водителям &quot;евроблях&quot; отказывают в возмещении страховки? В сети бьют тревогу из-за ответа страховой фирмы
Водителям "евроблях" отказывают в возмещении страховки? В сети бьют тревогу из-за ответа страховой фирмы
Какие 12 постных блюд приготовить на Сочельник: полный список, рецепты и фото
Какие 12 постных блюд приготовить на Сочельник: полный список, рецепты и фото
Как правильно гадать на Рождество: на бумаге, картах, свечах
Как правильно гадать на Рождество: на бумаге, картах, свечах
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь