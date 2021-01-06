Как правильно гадать на Рождество: на бумаге, картах, свечах

Рождество – магическое время. А когда же, как не в рождественскую ночь с 6 на 7 января не погадать на свою судьбу: на будущее, на суженого, на желание.

Принято считать, что в Рождество гадают только на любимого. Однако это не так. В ночь с 6 на 7 января можно гадать и на исполнение сокровенного желания, на деньги, на будущее и т.д.

Существует множество различных гаданий, а «Телеграф» собрал самые интересные из них.

Гадание (со сжиганием нити) на быстроту и очерёдность выхода замуж

Оно заключается в том, что девушки отрезают нити одинаковой длины и поджигают их. У кого вперед догорит нитка, тот первый окажется замужем. Если нитка потухла сразу и меньше половины сгорело, то замуж не выйдешь.

Гадание с кольцом или иглой на пол будущего ребенка

С кольцом или иглой проделывают определенные действия (кольцо опускают в стакан с водой, иглой протыкают шерстяную ткань), затем, подвешенное на волоске или нитке, медленно опускают возле руки того, на кого гадают. Если предмет (кольцо, игла) начнет совершать круговые движения — родится девочка (реже — мальчик), если маятникообразные — мальчик (реже — девочка), если предмет не движется — детей не будет.

Гадание с вызыванием сна про суженого

Гадают в ночь с четверга на пятницу. Ложась спать, говорят: «Четверг со средой, вторник с понедельником, воскресенье с субботой. Пятница одна и я, молода, одна. Лежу я на Сионских горах, три ангела в головах: один видит. Другой скажет, третий судьбу укажет».

Гадание на картах

Перед сном кладут под подушку четырёх королей и говорят: «Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот приснись мне во сне». Если приснится пиковый король — жених будет стариком и ревнивцем, король червонный означает молодого и богатого, крестовый — жди сватов от военного или бизнесмена, а бубновый — от желанного.

Оклик прохожих

Выходят в полночь на улицу и спрашивают имя у первого встречного. Именно так будут звать суженого.

Гадание на кофейной гуще

Один из верных способов узнать свое будущее, а также планы судьбы на любовь – предсказание на кофейной гуще. Для этого потребуется сварить настоящий кофе в турке, вылить его в небольшую чашку белого цвета и выпить. Сахар и молоко лучше всего не использовать. Теперь можно посмотреть, что осталось на дне чашки:

темный, густой осадок – год предстоит непростым, придется решать не только внешние, но и внутренние проблемы;

гуща светлая, прореживается – предстоящий год будет относительно простым и не принесет глубоких проблем и изменений.

Гадание с глобусом

Это достаточно легкое и быстрое рождественское гадание, чтобы узнать, исполнится ли желание. Загадайте желание, если вы хотите, чтобы исполнилось уже в этом году. Возьмите глобус (маленький или большой, неважно), закройте глаза и три раза прокрутите его по часовой стрелке. Ткните пальцем в любое место на глобусе.

Теперь посмотрите, куда вы попали:

если город, местность, страна, море или океан называется на согласную букву: ваше желание исполнится совсем скоро;

на гласную: придется обождать с его воплощением в жизнь.

Гадание на будущее с чашками

Для гадания потребуется несколько чашек соответствующих числом количеству гадающих. В чашки кладут кольцо, монету, хлеб, сахар, лук, соль, в одну чашку наливают немного воды. С закрытыми глазами, каждый из гадающих, по очереди, выбирает чашку.

Предсказания на ближайшее будущее следующие: кольцо — к свадьбе; монета — к богатству; хлеб — к достатку; сахар — к веселью; лук — к слезам; соль — к несчастью, а чашка с водой — к жизни без особых перемен.

Ранее, «Телеграф» писал, что нельзя делать 6 января.