Мокрый снег, гололед и сильный ветер: прогноз погоды на Рождество

На Рождество, 7 января, в Украине ожидается теплая и дождевая погода.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает синоптик Наталья Диденко.

По прогнозу синоптика, циклон принесет осложнения погоды, осадки - преимущественно дождь, местами мокрый снег, и сильный ветер - охватят большинство областей.

В западных регионах, а также в Винницкой, Житомирской и Киевской областях ожидается мокрый снег, гололед. Водителей просят быть осторожными.

В восточных областях вечером 7 января ожидаются сильные дожди. Также осадки охватят Днепр, Запорожье и Крым.

Температура воздуха в ночь на Рождество будет около нуля. Днем ожидается + 2...+ 6 градусов, в южной части + 5...+ 12 градусов, на западе и на северо-востоке Украины 0 ...+ 3 градуса.

В Киеве на Рождество пойдет дождь, возможен мокрый снег. Ветер будет с юго-востока, порывистый. Температура воздуха в столице ночью около нуля, днем 7 января ожидается + 2 ...+ 4 градуса.

Похолодание в Украине ожидается на следующей недели.

Напомним, синоптики пообещали украинцам аномально теплый январь. Температура воздуха будет на 2-2,5° выше средних многолетних показателей.