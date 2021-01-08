Собор Пресвятой Богородицы 8 января 2021 - что нельзя делать в этот праздник

8 января христиане отмечают Собор Пресвятой Богородицы и начало святок. В этот день православные почитают память матери Иисуса Христа Девы Марии. В народе этот день называли «Бабьими кашами».

К Собору Пресвятой Богородицы принято причислять Иосифа, который поклялся оберегать Божию Матерь, царя Давида, который был предком Господа и Спасителя, а также святого Иакова, который был сыном Иосифа от первого брака.

Также начинаются святки, которые длятся до самого Крещения 19 января и считаются одним из самых веселых и радостных периодов в году.

Наиболее важным на Руси праздник считался у женщин, так как посвящен он именно Богородице. В этот день почитали рожениц и повивальных баб. Бездетные женщины 8 января обращаются к Деве Марии и просят Богородицу, чтобы та даровала им ребенка.

Также 8 января в церквях и домах принято зажигать свечи за упокой, заказывать панихиду и поминать умерших родственников.

Еще верующие 8 января день молятся пророку Давиду, покровительствующему музыкантам. Ещё святой помогает справиться с гневом и злобой, переполняющими душу.

Запреты 8 января:

Считалось, что во время праздника Собор Пресвятой Богородицы запрещено работать беременным женщинам или их мужьям.

Остальным хозяйкам и девушкам 8 января также нельзя выполнять домашнюю работу, стирать и шить.

В эту пятницу не стоит совершать манипуляции с постельным бельём: покупать, стирать или менять.

Не рекомендуется 8 января сильно экономить и жадничать.

Лучше в эту пятницу не брать в руки веревки и нитки.

Приметы на 8 января: