Google установил новую дату основания Украины

Поисковая система Google указала 1649-ый годом основания Украины.

Так по запросу "дата основания Украины" или "дата заснування України", поисковик выдает - 18 августа 1649 г.

Отметим, что в этот день гетман Богдан Хмельницкий и король Польши Ян Казимир подписали Зборовский договор, согласно которому было определено возрождение Украинского государства (Гетманщины).

Помимо того, Google указал датой основания России 25 декабря 1991 год (день распада СССР), Беларуси - 25 марта 1918г (дата провозглашения Белорусской народной республики), а Сирии 17 апреля 1946г (день получения полной независимости от Франции).

Причины и мотивы установления новых дат в поисковой системе остаются загадкой.

Как сообщалось ранее, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий завершило разработку проекта закона "О государственной политике переходного периода".