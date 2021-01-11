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Какой праздник 11 января: народные приметы и запреты

Какой праздник 11 января: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В понедельник, 11 января, почитается память 14 тысяч убиенных младенцев, о чем распорядился царь Ирод, правящий Вифлеемом для того, чтобы обнаружить и умертвить младенца Иисуса Христа. 

Люди верили, что 11 января - самый страшный день в году, а потому он считался очень удачным для гаданий о будущем и призвания духов. Считается, что если человек родился 11 января, то он будет невезучим и всегда станет сталкиваться с трудностями в жизни. В качестве оберега таким людям стоит носить камень оникс.

Страшный день получил такое название потому, что в этот вечер особенно неистовствовала нечистая сила. Детям запрещали выходить из дома, клали малышам в колыбель сушеный цветок чертополоха или железные предметы (молот, серп), чтобы отпугнуть нечисть.

Что запрещено делать 11 января

  • Предки говорили, что если позволите себе обзываться и ругаться 11 января - кто-то из домочадцев может заболеть.

  • Не рекомендуется принимать дома неприятных людей, иначе всю неделю придется потратить на решение чужих вопросов.

  • Нельзя в этот день причитать и роптать на судьбу.

  • Этот день плохо подходит для старта новых проектов.

Народные приметы 11 января

  • Если в этот день дует северный ветер, а на небе нет облаков, значит, вскоре придут сильные морозы.

  • Если снег падает с неба крупными хлопьями, можно ожидать оттепели в ближайшее время.

  • Мерцающие звезды на небе - к холодам.

  • Если 11 января тепло, то и весна тоже будет теплой.

  • Родившиеся 11 января редко бывают счастливы, всю жизнь их будут преследовать несчастья. Носить им следует оникс.

Напомним, что в канун старого Нового года 13 января украинцы устраивают торжественные обходы с щедровками.

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Все по теме:

Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.

Автор:

Телеграф
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