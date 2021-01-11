Какой праздник 11 января: народные приметы и запреты

В понедельник, 11 января, почитается память 14 тысяч убиенных младенцев, о чем распорядился царь Ирод, правящий Вифлеемом для того, чтобы обнаружить и умертвить младенца Иисуса Христа.

Люди верили, что 11 января - самый страшный день в году, а потому он считался очень удачным для гаданий о будущем и призвания духов. Считается, что если человек родился 11 января, то он будет невезучим и всегда станет сталкиваться с трудностями в жизни. В качестве оберега таким людям стоит носить камень оникс.

Страшный день получил такое название потому, что в этот вечер особенно неистовствовала нечистая сила. Детям запрещали выходить из дома, клали малышам в колыбель сушеный цветок чертополоха или железные предметы (молот, серп), чтобы отпугнуть нечисть.

Что запрещено делать 11 января

Предки говорили, что если позволите себе обзываться и ругаться 11 января - кто-то из домочадцев может заболеть.

Не рекомендуется принимать дома неприятных людей, иначе всю неделю придется потратить на решение чужих вопросов.

Нельзя в этот день причитать и роптать на судьбу.

Этот день плохо подходит для старта новых проектов.

Народные приметы 11 января

Если в этот день дует северный ветер, а на небе нет облаков, значит, вскоре придут сильные морозы.

Если снег падает с неба крупными хлопьями, можно ожидать оттепели в ближайшее время.

Мерцающие звезды на небе - к холодам.

Если 11 января тепло, то и весна тоже будет теплой.

Родившиеся 11 января редко бывают счастливы, всю жизнь их будут преследовать несчастья. Носить им следует оникс.

Напомним, что в канун старого Нового года 13 января украинцы устраивают торжественные обходы с щедровками.