Первое Новолуние в 2021: запреты 13 января

Через несколько дней, а именно 13 января, наступит первое в 2021 году новолуние - день Черной Луны. В это время земной спутник ненадолго покинет небо, а затем постепенно вступит в фазу растущей Луны.

Новолуние - фаза Луны, при которой ее эклиптическая долгота такая же, как у Солнца. В это время Луна находится между Солнцем и Землей примерно на одной прямой с ними.

Несмотря на то, что с точки зрения науки Луна может повлиять лишь на приливы и отливы, и то во время другой фазы - полнолуния, многие, особенно астрологи, выработали свое особое отношения к этому космическому явлению.

Считается, что Луна символизирует наше подсознание - отражение нашего сознания, поэтому 13 января необходимо осторожно подходить к решению каких-то жизненных вопросов. В этот день не стоит предпринимать ничего важного - все начатое не получит необходимой психологической и эмоциональной поддержки.

Что сделать на Новолуние 13 января 2021

13 января 2021 года не стоит начинать новые дела, принимать важные решения и стричься.

Финансовые операции и покупки стоит отложить.

Не стоит также назначать важные переговоры или встречи - вероятнее всего, они закончатся безрезультатно.

Ранее "Телеграф" писал, что в 2021 году произойдут четыре затмения и суперлуние.