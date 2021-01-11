В Украину прийдут холода: синоптик дала прогноз погоды на ближайшую неделю

В ближайшую неделю в Украину прийдут холода со снегом и морозом в -15 -20 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Во вторник 12 января погоду в Украине определит антициклоническое поле, поэтому ни страшных, ни симпатичных снегопадов не ожидается.

Температура воздуха будет на уровне 1 -1 градусов.

13 января на юго-восток Украины выскочит циклон, который действительно усложнит там погоду - мокрый снег, снег и даже дождь (потому что днем на юго-востоке еще может быть сравнительно тепло) плюс налипание мокрого снега, гололед, штормовой ветер.

Циклон захватит Восток Украины, Днепропетровскую, Сумскую и Запорожье, увлекая за собой осадки и сильный ветер.

Воздух остынет до -2 -4 градусов на севере и западе, на юге около нуля, на востоке -3 -5 градусов.

14 января в Украину потянет северный циклон, который затронет запад и северные области. Из осадков ожидается снег. А температура воздуха стремительно упадет до отметки -10 -12 на севере, -2 -4 - на юге, -4 -6 - на западе и до -5 -7 - на востоке.

Стоит отметить, что пик похолодания ожидается с 14 по 19 января. В эти дни в ночные часы температура снизится до -14 -20 градусов.

Напомним, что 9 января ураган "Филомена" с силой обрушивается на столицу Испании Мадрид. Объездные дороги и туннели закрыты для движения транспорта из-за снега. При этом снегопад был самым обильным в Мадриде с 1971 года.