Синоптик предрек Украине морозы и снегопады

В Украину в ближайшие дни прийдет похолодание. При этом, самые морозные дни прогнозируют на 16 и 17 января.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Так, согласно данным прогноза, стремительное холодание начнется с 14 января и продлится до 22 января, за это время температура не повысится выше -5 градусов. В то же время самая низкая температура ожидается с 15 по 18 января:

15 и 18 января - ниже/на уровне -10 градусов.

16 и 17 января - ниже -15, может достигнуть -20 градусов.

Осадки в виде снега ожидаются с 13 по 16 января (до 1.2 мм), с 17 по 21 января осадки будут минимальны (до 0.2 мм), а с 21 по 25 осадки в виде снега а потом и дождя прогнозируют на уровне до 2.6 мм.

Стоит напомнить, что ранее синоптик Диденко дала прогноз на 11-19 января в Украине.