Дистанционное обучение на карантине: сколько должны продолжаться уроки и перемены

На фоне введения в Украине локдауна, который будет длиться с 8 по 24 января, школы были переведены на дистанционную форму обучения.
Как поясняет Министерство образования, 1 января 2021 года вступил в силу санитарный регламент для заведений общего среднего образования, которым были предусмотрены требования к организации работы с техническими средствами обучения, в частности с компьютерами, планшетами и другими гаджетами.
Так время непрерывной работы с техническими средствами было ограничено:
Таким образом, отмечают в МОН, продолжительность занятий сохраняется:
Ограничения коснутся лишь времени работы с техническими средствами.
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