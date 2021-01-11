Дистанционное обучение на карантине: сколько должны продолжаться уроки и перемены

На фоне введения в Украине локдауна, который будет длиться с 8 по 24 января, школы были переведены на дистанционную форму обучения.

Как поясняет Министерство образования, 1 января 2021 года вступил в силу санитарный регламент для заведений общего среднего образования, которым были предусмотрены требования к организации работы с техническими средствами обучения, в частности с компьютерами, планшетами и другими гаджетами.

Так время непрерывной работы с техническими средствами было ограничено:

для учеников 1 класса - не более 10 минут;

для учащихся 2-4 классов - не более 15 минут;

для учащихся 5-7 классов - не более 20 минут;

для учащихся 8-9 классов - 20-25 минут

для учащихся 10-11 (12) классов на 1 час занятий - до 30 минут, на 2 часа занятий - 20 минут

при сдвоенных учебных занятиях для учащихся 10-11 (12) классов - не более 25-30 минут в первом учебном занятии и не более 15-20 минут на втором учебном занятии.

Таким образом, отмечают в МОН, продолжительность занятий сохраняется:

35 минут для 1 класса;

40 минут для 2-4 классов;

45 минут для 5-12 классов.

Ограничения коснутся лишь времени работы с техническими средствами.

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