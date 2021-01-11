Скачать
Понедельник, 11.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Российские наемники засветились на работе в Африке: чем они там занимаются (фото)
Российские наемники засветились на работе в Африке: чем они там занимаются (фото)
В списке Дубинский и не только: США ввели санкции против украинцев
В списке Дубинский и не только: США ввели санкции против украинцев
Появились любопытные данные о военных, попавших в смертельное ДТП в Подмосковье
Появились любопытные данные о военных, попавших в смертельное ДТП в Подмосковье
Вблизи Украины может образоваться новая горячая точка: озвучен прогноз
Вблизи Украины может образоваться новая горячая точка: озвучен прогноз

Дистанционное обучение на карантине: сколько должны продолжаться уроки и перемены

Дистанционное обучение на карантине: сколько должны продолжаться уроки и перемены
Обновлено 19:10 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

На фоне введения в Украине локдауна, который будет длиться с 8 по 24 января, школы были переведены на дистанционную форму обучения. 

Как поясняет Министерство образования, 1 января 2021 года вступил в силу санитарный регламент для заведений  общего среднего образования, которым были предусмотрены требования к организации работы с техническими средствами обучения, в частности с компьютерами, планшетами и другими гаджетами.

Так время непрерывной работы с техническими средствами было ограничено:

  • для учеников 1 класса - не более 10 минут;
  • для учащихся 2-4 классов - не более 15 минут;
  • для учащихся 5-7 классов - не более 20 минут;
  • для учащихся 8-9 классов - 20-25 минут
  • для учащихся 10-11 (12) классов на 1 час занятий - до 30 минут, на 2 часа занятий - 20 минут
  • при сдвоенных учебных занятиях для учащихся 10-11 (12) классов - не более 25-30 минут в первом учебном занятии и не более 15-20 минут на втором учебном занятии.

Таким образом, отмечают в МОН, продолжительность занятий сохраняется:

  • 35 минут для 1 класса;
  • 40 минут для 2-4 классов;
  • 45 минут для 5-12 классов.

Ограничения коснутся лишь времени работы с техническими средствами. 

Читайте также в материале "Телеграф": Как начальная школа будет учиться во время локдауна: разъяснение и инфографика.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минобразования, Школа, Локдаун.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин теряет важных союзников: как Кремль терпит поражение на поприще пропаганды
02 Водолазы сняли на видео обломки индонезийского Boeing 737-500 в Яванском море
03 Убил 4-месячного сына: соседи рассказали о горе-отце с Черкасчины
04 В Украине исчезнет часть банкнот: что с ними случилось и чем заменят
05 "Напраздновался": лицо пропагандиста Соловьева после Нового года вызвало насмешки в сети
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дистанционное обучение на карантине: сколько должны продолжаться уроки и перемены
Дистанционное обучение на карантине: сколько должны продолжаться уроки и перемены
Звонят и просят деньги: Ляшко пожаловался на мошенников
Звонят и просят деньги: Ляшко пожаловался на мошенников
Импичмент Трампа: опубликован текст резолюции
Импичмент Трампа: опубликован текст резолюции
Эмбер Херд не сдержала свое обещание отдать 7 миллионов долларов на благотворительность
Эмбер Херд не сдержала свое обещание отдать 7 миллионов долларов на благотворительность
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь