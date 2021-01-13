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На память об «изобилии»: в сети показали каталог магазинов для избранных в СССР

На память об «изобилии»: в сети показали каталог магазинов для избранных в СССР
01:19 Сегодня Телеграф

Пользователи сети решили вспомнить времена "изобилия" в СССР и поделились каталогами магазинов "Березка". Где за желанные чеки можно было приобрести всякие заграничные вкусности.

Об этом сообщили в Телеграм-канале ВЕХА (Харьков).

"От джинсов до шоколадок, от магнитофонов до виски. Чеками платили зарплату советским гражданам, которые работали за границей. Но их можно было и поменять на рубли у спекулянтов и "ломщиков" прямо возле "Березок"", - рассказали в пользователи сети.

Фото тех самых каталогов времен советского "изобилия":

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Стоит напомнить, что ранее "Телеграф" собрал фото из самых фантастических зданий времен СССР.

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Все по теме:

Еда, СССР, Магазин.

Автор:

Телеграф
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