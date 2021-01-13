Щедрый вечер 2021: лучшие щедровки для взрослых и детей

Традиционно 13 января отмечается Щедрый вечер или праздник Меланки. В этот день и дети, и взрослые ходили от дома к дому и щедровали. А на следующий день, на Старый Новый год, с самого утра мальчики засевали зерном, поздравляя хозяев с Новым годом.

В старину щедровали только девушки, однако сейчас это делают и девушки, и парни.

По традиции после заката щедровальники ходили по домам и пели хозяевам песни, желая им здоровья и благополучия. Обязательно перед началом щедровки у хозяина дома нужно спросить разрешения.

Так, как в этот день еще отмечается праздник Маланки, то и в щедровании появилась традиция водить “маланку”. “Маланка” - это наряженная девица, в которую обычно переодевали парня.

По этому поводу, "Телеграф" собрал лучшие щедровки на русском и украинском языке для детей и взрослых:

Также, “Телеграф” составил подборку лучших посевалок на русском и украинском языках.