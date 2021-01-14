Скачать
Четверг, 14.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Трампу объявили импичмент
Трампу объявили импичмент
У Зеленского спустя два дня отреагировал на санкции против Дубинского
У Зеленского спустя два дня отреагировал на санкции против Дубинского
Итоги дня 13 января: продление карантина, увеличение субсидий и снижение цен на газ
Итоги дня 13 января: продление карантина, увеличение субсидий и снижение цен на газ
Ман Сити с Зинченко в составе минимально одолел аутсайдера АПЛ (видео)
Ман Сити с Зинченко в составе минимально одолел аутсайдера АПЛ (видео)

Какой праздник 14 января: народные приметы и запреты

Какой праздник 14 января: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

В ночь с 13 на 14 января украинцы отмечают Старый новый год, а также Васильев день и Обрезание Господне. Праздник Старый Новый год появился в результате смены летоисчисления.

14 января православная церковь отмечает великий праздник Обрезания Господня и память святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Василию угрожали разорением, изгнанием, пытками и смертью. Однако он сказал, что ничего не боится и будет защищать веру Христову и дальше.

Этот день в старину носил название Васильева дня, и имел решающее значение для всего года. В этот день задумывались о будущем урожае.

В церквях 14 января совершается литургия, написанная святителем Василием Великим, – всего она служится десять раз в году.

На Василия есть традиция - с утра парни ходят по домам и засевают. Считается, что если в этот день в дом первым войдет мужчина, год будет удачным. Посевальщики ходят от дома к дому, распевая посевалки, песенки с пожеланиями различных благ хозяевам, и рассыпая зерно.

Читайте также: Старый Новый год 2021: лучшие посевалки для взрослых и детей

Что нельзя делать:

  • Не стоит собираться за столом чисто женским коллективом.

  • 14 января не следует выносить мусор и избавляться от старых вещей.

  • Не рекомендуется брать деньги в долг и отказаться от подсчета мелких монет.

  • В этот день нельзя ругаться и сквернословить, думать о плохом.

Приметы на 14 января

  • Если в этот день небо ясное и звездное, следует ожидать хорошего урожая ягод.

  • На Василия туман - к урожаю.

  • Если в этот день появляется много пушистого инея на деревьях, год будет богатым на мед.

  • Метель 14 января предвещает большой урожай орехов.

Читайте такжеГадания на Старый Новый год: на любовь, на суженого и на судьбу

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 211

Все по теме:

Праздник, Приметы, Запреты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Никто не хочет работать за гроши: стало известно о катастрофической ситуации на заводе в Донецке
02 У Кремля есть три способа вернуть воду в Крым: раскрыты сценарии
03 Прорыва не удалось: дипломат оценил визит Санду к Зеленскому
04 "Из Ломаченко выбили дурь": Легенда бокса удивился поражению украинца
05 В Украине снова протестуют из-за тарифов: Шмыгаль подключил СБУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Киев надвигаются сильные снегопады и морозы: озвучено предупреждение
На Киев надвигаются сильные снегопады и морозы: озвучено предупреждение
Трамп обратился к американцам, пока Конгресс рассматривает его импичмент
Трамп обратился к американцам, пока Конгресс рассматривает его импичмент
Из колонии в Николаевской области сбежали рецидивисты: фото и особые приметы
Из колонии в Николаевской области сбежали рецидивисты: фото и особые приметы
Осужденному за смертельное ДТП Ефремову нашли в тюрьме занятие для души
Осужденному за смертельное ДТП Ефремову нашли в тюрьме занятие для души
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь