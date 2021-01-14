Какой праздник 14 января: народные приметы и запреты

В ночь с 13 на 14 января украинцы отмечают Старый новый год, а также Васильев день и Обрезание Господне. Праздник Старый Новый год появился в результате смены летоисчисления.

14 января православная церковь отмечает великий праздник Обрезания Господня и память святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Василию угрожали разорением, изгнанием, пытками и смертью. Однако он сказал, что ничего не боится и будет защищать веру Христову и дальше.

Этот день в старину носил название Васильева дня, и имел решающее значение для всего года. В этот день задумывались о будущем урожае.

В церквях 14 января совершается литургия, написанная святителем Василием Великим, – всего она служится десять раз в году.

На Василия есть традиция - с утра парни ходят по домам и засевают. Считается, что если в этот день в дом первым войдет мужчина, год будет удачным. Посевальщики ходят от дома к дому, распевая посевалки, песенки с пожеланиями различных благ хозяевам, и рассыпая зерно.

Что нельзя делать:

Не стоит собираться за столом чисто женским коллективом.

14 января не следует выносить мусор и избавляться от старых вещей.

Не рекомендуется брать деньги в долг и отказаться от подсчета мелких монет.

В этот день нельзя ругаться и сквернословить, думать о плохом.

Приметы на 14 января