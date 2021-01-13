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Среда, 13.01.2021
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Продлят как минимум до конца 2021 года: появились неутешительные данные о сроках карантина в Украине

Продлят как минимум до конца 2021 года: появились неутешительные данные о сроках карантина в Украине
Обновлено 18:39 Сегодня Телеграф фото: Украинская правда

Карантин, введенный в Украине из-за коронавируса COVID-19, которым по данным на среду, 13 января, заразились 6409 человек, продлится весь 2021 год, даже после окончания январского локдауна.

Об этом сообщает "Обозреватель".

"После 24 января откроется бизнес, но ограничения (карантин, который действовал до 8 января. – Авт.), продолжится весь этот год", - говорит источник издания в Кабмине.

Но и на этом, все вряд ли все закончится – ограничительные меры могут продлиться вплоть до 2023 года.

По прогнозам врачей, до того времени распространение коронавируса должно приостановиться, так как переболеет большинство жителей планеты.

На этом фоне врач-инфекционист и доктор медицинских наук Ольга Голубовская рассказала, почему хорошо, что при коронавирусе присутствует потеря обоняния.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, насколько упала выручка кафе и ресторанов за первые три дня после введения локдауна

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

Карантин, Коронавирус, Covid-19, Локдаун, январский локдаун.
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