Местами до 18 мороза: в Украину идет циклон, который принесет настоящую зиму

14 января во всех областях ожидается морозная погода, небольшой снег пройдет в западных и северных регионах. Температура воздуха ночью -2...-7° мороза, днем 0...-5° мороза.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

В западных регионах , Житомирской, Сумской и Харьковской, днем также в северных и большинстве центральных областей небольшой снег, на остальной территории без осадков.

Прогноз погоды на 14 января, фото: meteo.gov.ua

На дорогах гололед. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью -2...-7 °, на северо-востоке страны до -10°, днем 0...-5°, в южной части -2...+3°.

На юге и в Крыму днем небольшой дождь, температура в течение суток от 1° мороза до 4° тепла.

В Киеве в четверг небольшой снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -2...-4°, днем -5...7°.

В ближайшие дни в Украине существенно похолодает, местами до -18.

Прогноз погоды на 15 января, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 16 января, фото: meteo.gov.ua

15 января на западе температура ночью и днем -8...-10°; на севере страны -9...-11°; на востоке и юге местами до -8°.

16 января ожидается пик похолодания, морозы до -16...-18°. Небольшой снег пройдет на западе и центре страны.

Напомним, 13 января в Украине прошли сильные снегопады. Так, в Одессе из-за погоды произошло смертельное происшествие: мужчина поскользнулся, упал и скончался.