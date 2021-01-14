Местами до 18 мороза: в Украину идет циклон, который принесет настоящую зиму

14 января во всех областях ожидается морозная погода, небольшой снег пройдет в западных и северных регионах. Температура воздуха ночью -2...-7° мороза, днем 0...-5° мороза.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
В западных регионах , Житомирской, Сумской и Харьковской, днем также в северных и большинстве центральных областей небольшой снег, на остальной территории без осадков.
Прогноз погоды на 14 января, фото: meteo.gov.ua
На дорогах гололед. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью -2...-7 °, на северо-востоке страны до -10°, днем 0...-5°, в южной части -2...+3°.
На юге и в Крыму днем небольшой дождь, температура в течение суток от 1° мороза до 4° тепла.
В Киеве в четверг небольшой снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -2...-4°, днем -5...7°.
В ближайшие дни в Украине существенно похолодает, местами до -18.
Прогноз погоды на 15 января, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 16 января, фото: meteo.gov.ua
15 января на западе температура ночью и днем -8...-10°; на севере страны -9...-11°; на востоке и юге местами до -8°.
16 января ожидается пик похолодания, морозы до -16...-18°. Небольшой снег пройдет на западе и центре страны.
Напомним, 13 января в Украине прошли сильные снегопады. Так, в Одессе из-за погоды произошло смертельное происшествие: мужчина поскользнулся, упал и скончался.