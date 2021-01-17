Какой праздник 17 января: народные приметы и запреты

17 января православная церковь чтит память преподобного Феоктиста, игумена Кукума Сикелийского (800), а также преподобномученика Зосимы, пустынника Киликийского (III—IV).

Это последний день Рождественских Святок. Считается, что сегодня нечистая сила бушует напоследок перед тем, как уйдет в мир иной. В Феоктистов день по обычаю из деревни гнали черта. В черта рядился селянин, надевая шубу, вывернутую мехом наружу. Местные жители инсценировали драку и прогоняли его.

По народному поверью, в этот день нужно было зашить в ладанку чертополох и носить на шее рядом с нательным крестиком для защиты от порчи и помощи в странствованиях.

В народе 17 января ассоциируется с Зосимой Соловецким, который считается покровителем пчеловодов. В этот день Зосиме молятся о хорошем сборе меда. Чтобы задобрить Зосиму, на стол обязательно ставили мёд как в чистом виде, так и в сотах, а также приготовленные из него лакомства, например, медовые ириски или пряники.

Что нельзя делать в Феоктистов день:

Запрещается вечером ходить в гости.

Нельзя пить спиртные напитки, а после выходить на улицу.

В этот день лучше избегать банных процедур.

В это воскресенье нужно позаботиться о голове - ее следует держать в тепле, иначе могут начаться серьезные проблемы со здоровьем, в том числе психическим.

Приметы на 17 января Феоктистов день: