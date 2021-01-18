Морозы ослабнут ненадолго: синоптик рассказал, какая погода ожидает украинцев

Синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык рассказал, какую погоду стоит ждать украинцам от зимы 2021 года.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Україна 24".

По его словам, согласно прогнозам, морозная погода продержится до 20-21 января, а затем вновь поднимется до ноля.

Однако на этом зима не закончится. Так уже в начале февраля, по его данным, температура вновь может опуститься до -10...-15, однако это в основном коснется восточных регионов.

При этом Билык подчеркнул, что такие холода "аномалией" не считаются, а также напомнил, что подобные морозы для 80-х годов прошлого века были нормой, а украинцы просто отвыкли от подобной погоды.

"Единственное, что в последние 20 лет немного теплее зимы на территории Украины", - отметил синоптик.

Как сообщалось ранее, жители Одессы 17 января смогли увидеть "кипящее море" - необычное явление, возникающее из-за разницы в температуре воды и воздуха.