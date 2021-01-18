Какой праздник 18 января: народные приметы и запреты

В народном календаре дату 18 января называют Крещенский сочельник, Голодный вечер или Голодная кутья. Крещенский сочельник – это вечер-приготовление накануне большого церковного праздника - Крещения Господнего.
В этот период прекращались обильные застолья и веселье. Люди готовились к посту, варили пресное сочиво без масла и творога. В Крещенский Сочельник соблюдают пост до ужина. Все блюда ужина должны быть постными, основным блюдом является кутья.
Считается, что в ночь с 18 на 19 января небеса открываются и внемлют просьбам. В полночь люди выходят под открытое небо и загадывают самые сокровенные желания. Молитвы, произнесенные с искренней верой, вселяют уверенность в своих силах и способствуют духовному росту и развитию каждого.
«Крещенский вечерок» считался временем разгула нечистой силы. Считалось, что черти особенно опасны в определенное время с 12 до 3 часов ночи (дьявольский час).
Согласно поверью, снег, собранный в вечером накануне Крещения, помогает исцелять болезни.
Что нельзя делать в Крещенский Сочельник:
Нельзя ругаться или сердиться
Нельзя нарушать пост и пить алкоголь.
Нельзя, чтобы на столе было четное количество блюд.
Набирать крещенскую воду с дурными мыслями в голове.
Что можно делать в Крещенский сочельник:
Наводить порядок дома.
Соблюдать строгий пост до вечера.
Считается, что Крещенский сочельник — лучшее время для гаданий.
Загадывать желание.
Народные приметы:
Если на Крещенский сочельник метель, то через три месяца тоже будет метель.
Снегопад 18 января – добрый знак. Пчёлы хорошо роиться будут.
Снег, выпавший рано утром, обещает хороший урожай ранней гречихи, в полдень – средней, вечером – поздней.
Чистое небо в крещенскую ночь – к богатому урожаю гороха.
Сияющие звезды на небе – к хорошему хлебу.
Собаки часто лают – будет дичи много.
Ранее, “Телеграф” писал, где в Киеве можно искупаться на Крещение.