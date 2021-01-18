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Какой праздник 18 января: народные приметы и запреты

Какой праздник 18 января: народные приметы и запреты
00:05 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

В народном календаре дату 18 января называют Крещенский сочельник, Голодный вечер или Голодная кутья. Крещенский сочельник – это вечер-приготовление накануне большого церковного праздника - Крещения Господнего.

В этот период прекращались обильные застолья и веселье. Люди готовились к посту, варили пресное сочиво без масла и творога. В Крещенский Сочельник соблюдают пост до ужина. Все блюда ужина должны быть постными, основным блюдом является кутья.

Считается, что в ночь с 18 на 19 января небеса открываются и внемлют просьбам. В полночь люди выходят под открытое небо и загадывают самые сокровенные желания. Молитвы, произнесенные с искренней верой, вселяют уверенность в своих силах и способствуют духовному росту и развитию каждого.

«Крещенский вечерок» считался временем разгула нечистой силы. Считалось, что черти особенно опасны в определенное время с 12 до 3 часов ночи (дьявольский час).

Согласно поверью, снег, собранный в вечером накануне Крещения, помогает исцелять болезни.

  • Что нельзя делать в Крещенский Сочельник:

  • Нельзя ругаться или сердиться

  • Нельзя нарушать пост и пить алкоголь.

  • Нельзя, чтобы на столе было четное количество блюд.

  • Набирать крещенскую воду с дурными мыслями в голове.

Что можно делать в Крещенский сочельник:

  • Наводить порядок дома.

  • Соблюдать строгий пост до вечера.

  • Считается, что Крещенский сочельник — лучшее время для гаданий.

  • Загадывать желание.

Народные приметы:

  • Если на Крещенский сочельник метель, то через три месяца тоже будет метель.

  • Снегопад 18 января – добрый знак. Пчёлы хорошо роиться будут.

  • Снег, выпавший рано утром, обещает хороший урожай ранней гречихи, в полдень – средней, вечером – поздней.

  • Чистое небо в крещенскую ночь – к богатому урожаю гороха.

  • Сияющие звезды на небе – к хорошему хлебу.

  • Собаки часто лают – будет дичи много.

Ранее, “Телеграф” писал, где в Киеве можно искупаться на Крещение.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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