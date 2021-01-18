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Карантин в Украине снова продлят: Шмыгаль очертил сроки

Карантин в Украине снова продлят: Шмыгаль очертил сроки
Обновлено 11:49 Сегодня Телеграф

Карантин из-за коронавируса, который ранее по озвученному прогнозу будет действовать в Украине до 2023 года, будет продлен до 31 марта.

Об этом в интервью "Интерфаксу" заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Текущий карантин введен до конца февраля. Скорее всего, мы продолжим его до 31 марта тем же постановлением. Пока нет оснований отменять адаптивный карантин. Болезнь не пропала, - отметил премьер. - Европа пылает, мы открыты для Европы, мы открыты внутри государства, поэтому оснований для снятия карантина нет. Нужно преждевременно тешить себя иллюзиями. Я уверен, что карантин очень долго продлится в этом году. А вот каким именно он будет, это уже другой вопрос".

Кроме того, по его словам, продлевать локдаун в Украине после 25 января нет никакой необходимости.

"С 8 по 24 января у нас установлен так называемый "карантин зимних каникул". Его ключевая цель - ограничение мобильности населения. С 25-го мы перейдем, вероятно, в "оранжевую" зону, которая действовала до введения этих правил", - отметил Шмыгаль.

Как сообщал "Телеграф", ранее на утро 18 января в Украине за сутки зафиксировали 3 034 новых случая коронавирусной болезни. При том, что в последние дни суточное количество случаев равнялось 5 990 - 17 января и 7 729 - 16 января соответственно.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

Карантин, Коронавирус, Денис Шмыгаль, Covid-19, Карантин в Украине, Адаптивный карантин.
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