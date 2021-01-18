Вакцинация в Украине провалена: виновным оказался скандальный фармацевт из ОП - СМИ

Оперативно осуществить массовую вакцинацию украинцев вряд ли удастся. Одним из виновных в этом оказался теневой куратор этого процесса, советник главы Офиса Президента Михаил Пасечник, сообщает «Главком».

Кроме того, «след» Пасечника был обнаружен, и в недавнем скандале, связанном с подпольной вакцинацией чиновников и политиков в столичной клинике «Медиленд». Как оказалось, Пасечника и совладельца клиники Виктора Капустина связывают деловые отношения: в 2006 Пасечник договорился с Укрэксимбанком о получении кредита в 40 млн евро для принадлежащей ему аптечной сети «Фалби». Капустин, который тогда возглавлял правление этого государственного банка, выдачу кредита одобрил.

При этом уже тогда Пасечник имел неоднозначную репутацию. В частности, его попросили уйти с поста главы Гослекслужбы после того, как выяснилось, что он помогал своей «Фалби» выигрывать тендеры на госзакупки.

Что касается кредита, то долг перед банком не был выплачен, и сейчас Пасечник должен Укрэксимбанку порядка 1 млрд грн.

Помимо организации подпольной вакцинации, Пасечник создает видимость создания украинской вакцины от коронавируса. Именно через Пасечника инициаторы создания отечественного лекарства общаются с Президентом.

«Верит кто-то из этих людей, что в украинских реалиях можно изобрести действенную вакцину? Также крайне сомнительно и то, что мировые фармацевтические гиганты на этом этапе доверят локальное производство своей вакцины непубличным украинским компаниям», - пишет издание.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Пасечник допустил к продаже в Украине препараты, содержащие кодеин, из которых можно создавать наркотики.